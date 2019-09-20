25歲牙痛女睡醒變成「藍血人」憂鬱難呼吸！　醫：止痛藥釀禍

▲美國25歲女子服用的止痛藥中含有苯佐卡因（Benzocaine），引發「變性血紅素血症」，血液變藍色。（圖／翻攝自The New England Journal of Medicine）

記者吳美依／綜合外電報導

美國羅德島州（Rhode Island）一名25歲女子起床後感覺「虛弱又憂鬱」，皮膚和指甲邊緣泛藍，緊急就醫後發現，就連血液也變成深藍色。醫師沃倫（Otis Warren）指出，病患因牙痛服用的止痛藥中含有苯佐卡因（Benzocaine），引發「變性血紅素血症」（Methemoglobinemia），造成體內嚴重缺氧。這一項病例19日被發表在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）。

女子向米里亞姆醫院（Miriam Hospital）的救護人員表示，昨天牙痛時服用一種非處方局部止痛藥，隔天起床就覺得非常疲累，呼吸急促，皮膚甚至變色了。她被診斷出「變性血紅素血症」，抽血時連靜脈內的血液也呈現深藍色，血氧濃度甚至只有67％，遠遠低於正常人平均將近100％的數據。

A Rhode Island woman's blood turned blue after using a common numbing medication for a toothache. https://t.co/8Kr6ILbqzg — NBC News (@NBCNews) September 18, 2019

根據NBC，「變性血紅素血症」患者血液中的鐵發生變化，無法與氧結合，也許不會感到呼吸困難，但是身體部位卻會感覺窒息。沃倫說，「這些膚色看起來完全一模一樣，你看過一次，就會永遠留在腦海中。」他也指出，這一種程度的缺氧，已經可能造成身體組織的傷害，「她明顯使用了很多止痛藥。」

女子透過靜脈注射接受亞甲藍（Methlyene Blue）治療，幾分鐘之內情況已經好轉，住院觀察一晚後，隔天就去看牙醫了。沃倫表示，曾在許多配方中看過苯佐卡因，「人們時常搞不清楚，有一些非常特定和危險的事情會發生，這不是輕微的副作用。」

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