25歲牙痛女睡醒變成「藍血人」憂鬱難呼吸！　醫：止痛藥釀禍

▲美國25歲女子服用的止痛藥中含有苯佐卡因(Benzocaine),引發「變性血紅素血症」,血液變藍色。(圖/翻攝自The New England Journal of Medicine)

記者吳美依/綜合外電報導

美國羅德島州(Rhode Island)一名25歲女子起床後感覺「虛弱又憂鬱」,皮膚和指甲邊緣泛藍,緊急就醫後發現,就連血液也變成深藍色。醫師沃倫(Otis Warren)指出,病患因牙痛服用的止痛藥中含有苯佐卡因(Benzocaine),引發「變性血紅素血症」(Methemoglobinemia),造成體內嚴重缺氧。這一項病例19日被發表在《新英格蘭醫學雜誌》(The New England Journal of Medicine)。

女子向米里亞姆醫院(Miriam Hospital)的救護人員表示,昨天牙痛時服用一種非處方局部止痛藥,隔天起床就覺得非常疲累,呼吸急促,皮膚甚至變色了。她被診斷出「變性血紅素血症」,抽血時連靜脈內的血液也呈現深藍色,血氧濃度甚至只有67%,遠遠低於正常人平均將近100%的數據。

A Rhode Island woman's blood turned blue after using a common numbing medication for a toothache. https://t.co/8Kr6ILbqzg