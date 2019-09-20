花錢買殭屍帳號衝粉？柯文哲：絕對沒有錢買任何東西

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲粉專19日晚間其按讚量突然異常暴增，許多阿拉伯文帳號「慕名而來」，被外界質疑「買讚」，副發言人柯昱安表示，是有人「買人頭帳號補讚」，請相關人士停止愚蠢行為。對此，柯文哲說，「我們是絕對沒有錢買任何東西」，還笑說，他的臉書已經變成網軍的戰場，「我不曉得啊，大概有人在上面弄這個」。

柯文哲臉書日前歷經退讚潮，一口氣掉了16萬讚，如今又有大量阿拉伯人帳號點讚，兩小時爆增7207人，掀起外界「買讚」、「買粉」的質疑。

▲柯文哲按讚暴增全是「阿拉伯」殭屍 柯昱安：請停止愚蠢行為。（圖／翻攝柯昱安臉書）

「喔，這一定沒有啦」，柯文哲說，他發現他的臉書已經變成網軍的戰場，「我不曉得啊，大概有人在上面弄這個」；但柯強調，是絕對沒有錢買任何東西。

柯文哲說，網路世界很麻煩就是這樣，「但是我不希望我的那個網站、FB，變成所有網軍在那裡作戰」，這很麻煩啊。柯還自嘲，「哇，我有阿拉伯盟軍是不是？這是假帳戶嘛，天啊，我的FB已經變成網軍的戰場了」。

至於會不會是「1450」網軍再背後操作？柯文哲說，「會不會是反操作？我也搞不清楚」；媒體追問，會不會是民眾黨計畫提名的網路紅人Z9在背後操作？柯想了想說，「Z9？問題是他有錢買這個嘛？我不曉得」。



▲柯文哲出席社區照顧關懷據點聯合成果展。（圖／記者徐斌慎攝）

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