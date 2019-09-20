她提前4小時爆「柯粉專買讚」！一晚灌2萬阿拉伯人　「先知」發文：謝謝你們贊助我旅費

▲柯文哲粉專一夜之間按讚數暴增近3萬人。（圖／翻攝Facebook／柯文哲）

記者葉國吏／綜合報導

台北市長柯文哲粉絲專頁，19日起發生按讚數暴增情況，截至20日早上10點為止，目前按讚數已經達到198萬4536人，相較19日晚間7點52分的196萬5399人，增加了超過2萬人按讚。此一現象造成許多網友熱議。其中有鄉民發現，卡神楊蕙如早在19日下午就發文透露「有人發現柯粉專在下廣告買讚」，被喻為先知。對此楊蕙如也發文回應此事，表示針對公開指證、影射的網友，將會提告。

臉書粉專「聲量看政治」19日指出，柯文哲臉書粉專19日19時52分到20時52分之間，從1965399人暴增到1958519，一個小時內暴增3120人，到了21時52分人數則暴增到1972606人，兩小時爆增7207人，短時間例如半小時要超過1000讚以上，基本上，若無一定重要事件影響，「很大可能性是買的」。

▲批踢踢有鄉民發問，楊蕙如早在按讚暴增前，楊蕙如就已經發現這現象，被封為是「先知」。（圖／翻攝批踢踢）

批踢踢有鄉民發文透露，早在19日15：41就發文，用hashtag寫道「有人發現柯粉專在下廣告買讚」，引起鄉民熱議。楊蕙如臉書也紛紛湧入網友留言「先知」、「朝聖」、「哈~照著速度下去，五月天阿信，很快就被柯媽媽的寶寶超越了」。

▲楊蕙如回應「柯粉專灌讚先知」。（圖／翻攝Facebook／楊蕙如）

對此楊蕙如20日發文解釋「先知發文」，主要是因為有柯黑朋友發現「退讚後又被加回去」，她透露發文時還不知道有「一晚狂灌2萬外國讚的新戲碼」、「買外國讚被抓包之後怪別人為什麼會發現？然後再賴給敵對退讚方說是別人操作的，真是無比荒謬。」

對於被部分網友認為是先知，楊蕙如表示「我們可以兩方一起去報案調查這件事情，查清楚是誰買的兩萬假讚？誰在造謠？我問心無愧，隨時隨地奉陪。台灣這麼小，誰買的查一下吿下去很難查不到的。」

楊蕙如也說，對於那些影射、公開指證這是灌讚行為是我去買的人，她都已經備份完了。「如果今天午夜之前沒有刪文外加公開道歉，那就要謝謝你們要贊助我出國玩的旅費了。看到 王瑞德大哥用謾罵造謠者贊助的基金旅遊，我深感欽佩，決定效法。」

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▼楊蕙如在19日下午3：41就發文「有人發現柯粉專在下廣告買讚」，被鄉民喻為先知。（圖／翻攝Facebook／楊蕙如）