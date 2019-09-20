最萌河馬樂樂開箱　3名鏟屎官、工具與武士車的工作日常

▲3名鏟屎官與河馬樂樂的超萌開箱照。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

台灣最近吹起真人版開箱文，風潮蔓延新竹市立動物園。市長林智堅19日下午在臉書PO出「河馬樂樂的家」開箱照，畫面有人氣王河馬樂樂、小水池、3名飼育員，還有樂樂愛吃的牧草飼料、鏟屎工具和載運大便的武士車，其中一張藤椅也意外成為亮點，短短1小時就吸引2000人按讚。

林智堅說，這是河馬樂樂與她的飼育員快樂夥伴aka鏟屎官，我們動物園「年底」就要開幕了，率先完工且入住的是我們河馬樂樂的新家；照片中都是為了樂樂而添購的器材，有飼料、牧草、耙子還有載屎的鐵牛車等等，唯一一張藤椅則是飼育員大哥們工作後納涼的小天地。

請繼續往下閱讀...

開箱文的器具中，有3分之2都是為了樂樂的「大便」，包括竹子、塑膠製各式耙子、畚箕、雨鞋、工地帽，還有專門載運大便的武士車，除此之外還配有3名專業「鏟屎官」。

除了鏟屎工具，還有樂樂最愛吃的牧草、鹽磚、胡蘿蔔、泌乳牛飼料及挖飼料的容器。照片中的一張藤椅，也引起網友好奇，原來，藤椅是飼育員工作後納涼的小天地，飼育員說，看到樂樂好吃飯就很開心，也能稍躺著欣賞樂樂吃東西。

「照顧樂樂是本份，只要樂樂健康就好！」3名「鏟屎官」飼育員在開箱照中分別躺在地上，一個累癱睡覺、一個大字形休息、另一個擺出馬力歐姿勢，就像是他們平日照顧樂樂的各種心情。

市長林智堅被屏東縣長潘孟安點名開箱後，以幽默溫馨方式把河馬樂樂的生活陳列出來，讓網友知道動物園員工們平常的工作，網友們也都給予正面肯定，還加碼點名「園長怎麼沒有躺下去」、以及要看「安可版」的「小智拚市政裝備大開箱」。

►點我超越韓國愉快體驗

►獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離 57人感染38人確診A流

►1個月偷3萬元「金莎」 傻眼！到案時胖一大圈：3000顆已全吃光

►花3千元請吃大餐看電影 臉書4天後「穩定交往」新竹男怒控詐欺

