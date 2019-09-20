勸韓國瑜請辭「被罵腦殘」　陳揮文要韓粉思考：北七是誰還很難講

▲陳揮文。（資料照／翻攝自YouTube）



記者呂欣玫／綜合報導

資深媒體人陳揮文的立場一向挺韓，日前卻在節目中建議國民黨總統參選人韓國瑜請辭高雄市長，遭韓粉狂嗆「北七」、「腦殘」。對此，陳揮文19日表示，他不會提告，但希望大家思考哪一種情況對韓國瑜最有利，而不是想都不想就直接鍵盤按一按批評，「北七是誰還很難講」。

對於韓國瑜目前總統、市政兩頭燒，陳揮文日前於節目中表示，韓國瑜一邊當高雄市長一邊要選總統，現在根本忙不過來，但如果韓國瑜請辭呢？可不可以讓總統、立委大選跟高雄市長同時投票，因為地方制度法規定3個月內補選，若在10月11日請辭也剛好是在3個月前，否則韓國瑜根本分身乏術。

陳揮文強調，韓國瑜對高雄的選票有責任沒有錯，但當務之急是什麼？他最重要的任務是當選總統，如果留在高雄當市長，就是一個被民進黨打壓的市長，如此而已，因此建議他辭職。不過，此言論一出卻遭挺韓網友質疑陳揮文收錢，更被狠批「北七、腦殘」。

對此，陳揮文19日親自回應，對於網友的攻擊言論，如果截圖去告一定跑不掉，但是他不會去做這種事情，不過如果網友是在其他的新聞台、聊天室，對其他的主持人、名嘴或來賓講一樣的話，可能就要跑法院了，但他不會去幹這種事情，對他的批評或人身攻擊都不會計較。

不過，陳揮文也說，他不計較不代表網友攻擊就是對的，既然他敢在LIVE的節目公開講一定是有把握的，「但你連思考都不去思考就直接鍵盤、手機按一按，北七是誰還很難講，要去思考他為什麼會講這個」，請假、請辭都是假設的狀況，哪一種狀況對韓國瑜最有利是要討論的，而不是一句北七、收錢就可以解決的，但是樹多必有枯枝，在這樣的環境下很難有理性討論的空間。