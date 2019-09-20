直播之亂惹毛韓國瑜！市府7局處狂查連千毅水表　「突襲搜索」驚見刀械

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地方中心／高雄報導

高雄市日前掀起直播主之亂！暴力事件頻傳，19日晚間連開3槍射擊寵物店直播站的8名嫌犯落網。高雄檢警20日清晨6時許，會同各單位展開突襲式聯合稽查連千毅的直播站，結果發現疑似仿冒國際名牌商標的商品，並查獲刀械。

鼓山分局長葉錫山受訪時表示，19日晚間查獲相關事證後，20日便持法院所核發的搜索票前往連千毅的倉庫搜索，由檢察官羅水郎坐鎮指揮，出動包括違建、工務、衛生、消防、經發、保二（保智）、聯合小組（警局）等7局處共同稽查，對於查核結果也將在彙整後分項執行。

▲連千毅倉庫20日清晨遭警方突襲式搜索。（圖／地方中心攝）

▲警方在現場發現數把刀械。（圖／地方中心攝）

檢警的搜索行動於20日清晨6時許展開，在現場並未查獲槍砲彈藥、毒品等違禁品，但警方在現場發現有國際廠牌的行李箱，質疑可能有仿冒之嫌，目前商品詳細廠牌、金額、數量及是否為仿冒品，已帶回清查當中。另外，在檢警帶走的證物當中，還有數把刀械，警方表示，若發現違法跡證，絕不寬貸。

連千毅近期頻頻登上新聞版面，年僅32歲的他日前遭到起底，曾任竹聯幫天龍堂堂主，後來轉入天道盟太陽會，數年前曾因暴力討債入獄，出獄後見網路商機無限，投入直播大撈一筆，但高調的行事作風也讓人眼紅，日前遭大批不明人士砸場，掀起一陣亂象！

▲▼ 連千毅倉庫20日清晨6時許遭警方突襲式搜索。（圖／地方中心攝）

針對警方帶回調查的疑似仿冒品，稍早前連千毅臉書粉絲專頁「MEIMO 蘭庭精品」PO出聲明，強調行李箱並非仿冒品，並提出產品授權證明，表示若媒體記者不公開道歉，將由律師呈報提告，求償名譽損失。

▲連千毅PO文喊告。（圖／翻攝自Facebook／MEIMO 蘭庭精品）

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