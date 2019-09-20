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快訊／颱風環流擦邊！北北基等6縣市發豪大雨特報　防雷擊、強陣風

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▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲出門記得帶傘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

受到颱風外圍環流影響，中央氣象局提醒，今（20日）下午起至明（21）日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局10時針對6縣市發布豪、大雨特報，豪雨地區包含台北市、新北市、基隆市；大雨特報地區包含台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣。

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氣象局預報員劉宇其表示，目前第17號颱風塔巴在台灣東方接近700公里海面上，颱風移動方向及速度較為緩慢，今天往西北方向移動、明天北轉，下周再往日本、韓國方向移動，周五、周六是颱風最接近台灣的時候。

他指出，受到颱風外圍環流及東北風影響，台灣北部、東部天氣影響相當明顯，尤其是在新竹以北地區、宜蘭不排除有局部大雨發生可能，基隆北海岸、大台北山區不排除有豪雨發生的機會，東半部及南部也會有短暫雨，中部影響較不明顯，僅山區午後有短暫雷雨。

除了降雨部分，他提醒，風、浪影響也相當明顯，今明兩天颱風北上過程中，會為台灣各沿海帶來9至10級強陣風，台中至雲林有局部11級陣風發生，內陸也有強陣風，風力強也帶來較大浪潮，預期這兩天浪高都有3米以上，甚至北部、東半部沿海浪高有機會達5米，2天應該盡量避免所有海邊活動，周日風、雨會逐漸減弱，降雨會逐漸限縮在東半部地區，北部東北部轉多雲到晴。

溫度部分，他說，颱風通過過程中帶來較強北風，因此會帶來較涼空氣，各地清晨偏涼，低溫有機會到22度，北部東半部天氣偏涼到舒適。▲▼豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲豪大雨特報區域。（圖／中央氣象局）


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