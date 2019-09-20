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搶錯人了！大肚孕婦持刀搶錢　反被81歲勇嬤擊退：敢碰我退休金

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搶錯人了！大肚孕婦持刀搶錢　反被81歲勇嬤擊退：敢碰我退休金。（圖／翻攝自YouTube／TeleNews）

▲阿嬤霸氣擊退想搶錢的孕婦。（圖／翻攝自YouTube／TeleNews

記者李振慧／綜合報導

英國西米德蘭茲郡(West Midlands)一名81歲阿嬤在使用ATM領錢時，突然遭後方年輕孕婦持刀搶劫，可是阿嬤也不是省油的燈，為了守住得來不易的退休金，立即霸氣搶回銀行金融卡，還抓著對方的頭髮和衣領，反而孕婦被嚇得驚慌大叫、最後狼狽逃走。

81歲女子瓊斯(Doreen Jones)經歷過2次喪偶的打擊，目前獨居在伯明罕市(Birmingham)靠著退休金過活，襲擊案件發生在5月20日上午10時20分左右。從監視器畫面可看到，瓊斯正在領錢時，一名年輕女子突然靠近想要乞討，她多次要對方離開卻反被騷擾，對方後來甚至還想搶奪她的金融卡。

瓊斯表示，「我當時心想，不行！你不能拿走我的錢，那都是我辛辛苦苦賺的」，接著便反擊抓住孕婦的頭髮和衣領，結果對方反而大聲慘叫，「我不明白為什麼她要尖叫，要叫要哭的人也應該是我」。孕婦逃離現場後，出現健康狀況的瓊斯後來被護理人員送至醫院。

西米德蘭茲郡警方目前仍在尋找這名大腹便便的年輕孕婦，根據她肚子的形狀判斷，案發當時應該已懷孕5個多月，如今有可能快要臨盆，或是已經生下孩子，警方表示，「孕婦一定是看瓊斯是老婦人，以為比較好下手，沒想到對方這麼強悍」。

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