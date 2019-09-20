I don't care！吉里巴斯傳斷交　柯文哲：對台灣影響很小

▲柯文哲出席社區照顧關懷據點聯合成果展。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

繼索羅門群島與台灣斷交後，傳出另一邦交、太平洋國家吉里巴斯也將跟台灣斷交，最快在本週內就會宣布。面對選舉前夕的雪崩式斷交，台北市長柯文哲認為，越是擺出在意的態度，大陸就更樂於搞斷交，「應該要擺出I don't care（不在乎）的態度」。

據傳吉里巴斯最近與中國大陸互動頻繁，打算以突襲方式宣布建交，如果依照吉里巴斯規劃，最快在本週內就會宣布，甚至還會比索羅門還早一步跟中國大陸建交。對此，外交部20日回應，「最近有許多不同的訊息，外交部均有掌握，刻正透過多方管道，持續與吉方進行溝通中。有進一步消息時，會對外說明。」

面對選舉前接連斷交索羅門、吉里巴斯，台北市長柯文哲表示，那有什麼關係，「反正…，我是這樣啦，我們越表示care，就是太在意的態度，大陸就更樂於幫我們搞斷交，應該要擺出I don't care（不在乎）的態度」。

而民進黨執政至今，斷交次數不斷增加，柯文哲說，台灣要建立一個就算全部斷光，還是要活的好好的機制，「坦白講，這些國家對台灣實質影響很小，只是這種心理層面，坦白講，連心理層面也沒有，只是門面而已啦」。

柯文哲說，還是務實外交，「對台灣來講，還是大國的實質外交要鞏固住，其他的反而實質影響不大」。柯也笑說，看過一個youtube的笑話，把以前斷交講得話，拿到這次，好像聽起來一模一樣。