吃路易莎早餐！她激推「25元果醬吐司」藍莓醬溢出來　CP值爆：還能選全麥

▲原PO買路易莎果醬吐司，便宜、醬又多超激推。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

路易莎（LOUISA）平價、好吃、氣氛佳，成為許多年輕人喜愛的台灣連鎖咖啡品牌。一名女網友近日心血來潮，早餐想吃路易莎，點了一份果醬吐司，發現有醬少的選項，讓她心想「誰要醬少？每次去有些早餐店點烤吐司，果醬都只抹一邊的」。結果拿到實品後，醬的分量和價格讓她忍不住激推「我覺得很可以。」

這位女網友在《Dcard》發文「路易莎果醬吐司很可以啊」，文中表示，她心血來潮早餐想吃路易莎，就拿起手機訂餐，發現餐點裡有一項「果醬吐司」，不過不清楚是新品項還是很久以前就有了。

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▲原PO用手機訂路易莎。（圖／翻攝自Dcard）

接著原PO貼出點餐畫面，「點餐的時候可以選要全麥土司還是一般吐司」，並說自己點了藍莓口味，而醬料選擇可以醬少，「心想誰要醬少，每次去有些早餐店點烤吐司，果醬都只抹一邊的！」

▲原PO買路易莎當早餐。（圖／翻攝自Dcard）

拿到吐司之後，「一撕開藍莓吐司，我就知道為什麼有醬少的選項了，醬整個溢出來啊！」最後她也在文末強調，醬真的抹很多，「這樣一份25元，吐司還是全麥的，我覺得很可以。」

▲▼藍莓醬滿出來了啊啊啊啊啊！（圖／翻攝自Dcard）

貼文釣出許多路易莎員工現身說法，「身為路易莎員工，我只能跟妳說真的要看人，我的話一定給客人抹好抹滿，因為我不喜歡吃到沒果醬的麵包」；還有自稱狂熱粉的網友說，「那個，身為狂熱粉只想說，只有藍莓這樣，我吃巧克力都只有一半超乾。」

不少人則是大推其他的餐點，「路易莎的宇治奶茶也很可以！記得要點熱的」、「藍莓要加起司幹爆好吃」、「泰奶也好喝」、「我是超愛起士火腿熱壓吐司，起士熱熱吃會牽絲真的讚」、「我覺得花生貝果超好吃。」

還有網友表示，「懷疑人生……這是加盟店嗎？直營店有規定只抹單面且還有規定的克數，不可能會像照片這樣～希望大家買到直營店的話還別以為被坑而客訴了。」也透露可以客制化點法，「直接到櫃台點『麵包+口味』就好唷～例如：風味吐司藍莓、貝果蜂蜜芥末、全麥花生，價錢因麵包不同價格就不同唷！」

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