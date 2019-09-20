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上班還得帶小孩！每天「2a.m」才睡　另一半：你整天在家多整理...讓她秒爆氣

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▲桃園市張姓女子今年3月間因細故與媽媽爭吵，以手摀住3月大兒子被媽媽阻止報警。（示意圖／pixabay）

▲一名媽媽在臉書抱怨，自己上班還得帶小孩，帶另一半卻認為她整天在家閒閒要她多做家務，讓她一秒爆氣。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

一名媽媽在臉書發文抱怨，自己一整天有半天的時間在上班，下了班後還要帶小孩，而另一半不但沒有幫忙分擔家務，還說了句「你整天在家多整理整理」，讓她看了一秒爆氣，忍不住PO文抱怨。不少網友看了也直呼誇張，紛紛留言，「小孩丟給他帶，不到1天就叫不敢了！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「一整天有半天的時間我在上班，我有自己的事業，是老闆體恤我才讓我在家」，而她每個月都用自己的薪水在過生活，還得負擔一半房租，每天下班後都還要帶小孩，就連休假也都不例外。

請繼續往下閱讀...

然而，另一半不但沒有體恤原PO的辛勞，，幫忙分擔家務，反而還認為她很閒，甚至傳訊，「你整天在家多整理整理」，讓原PO見狀超級傻眼，氣得發文抱怨，「每天八個小時的班，小孩又折騰到2、3點才要睡覺，難道就因為我整天在家，所有事就應該嗎？」

不少網友看了原PO的文章，也紛紛傻眼，留言直呼，「家是兩個人的，叫你整理他是殘廢了是不是？」、「請他帶一天或半天孩子，他就知道媽媽有多累...」、「離開一兩天讓他感受一下吧！就算不工作在家24hr帶孩子也很累好嗎？」

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