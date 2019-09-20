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小六時被酸記超多年！辣媽出賣女兒睡顏　網一看「母胎假睫毛」美炸...全信了

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▲母胎長睫毛。（圖／Qian Qian Lu授權引用）

▲這個捲翹度太美了。（圖／Qian Qian Lu授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友天生擁有捲翹長睫毛，但也為此曾遭陌生人嘲諷，說這麼小就戴假睫毛，委屈的她當時並未辯解，卻一直記到現在。昨晚她心血來潮，拍下母女倆的「母胎假睫毛」，讓廣大網友們羨慕不已，直呼「好美哦～這基因太強大了！」

辣媽在「爆廢公社二館」娓娓道來，那年她才國小六年級，某天獨自搭乘電梯時碰見一對情侶，女方瞥了她一下，便轉身對男友小聲地說，「你看，這麼小就在戴假睫毛」。

請繼續往下閱讀...

▲母胎長睫毛。（圖／Qian Qian Lu授權引用）

▲天生長捲睫毛。（圖／Qian Qian Lu授權引用）

當下她非常傻眼，心想「電梯就這麼大，以為人家聽不見嗎」，也很想轉頭反駁，但畢竟對方是兩個大人，俗辣的她根本不敢多說什麼。

辣媽不禁感嘆，「女人就是這麼奇怪的動物，當自己沒有但別人有時，就覺得別人的應該是假的，進而催眠自己，增加優越感。這應該有點像嫉妒的心態，無論是真的還假的，說到底也不甘別人的事。」

▲母胎長睫毛。（圖／Qian Qian Lu授權引用）

▲論基因的強大阿。（圖／Qian Qian Lu授權引用）

回憶到這，她突然話鋒一轉，笑說「其實我來炫耀又長又捲翹的母胎假睫毛」，同時還附上她和女兒的近照，自豪地說，「我女兒有遺傳到唷~開心。」

大票網友看完紛紛回應，「這個睫毛也太美了吧」、「不只美...還省錢」、「真的很漂亮耶，漂亮到像假睫毛」、「兩個女兒在肚子裡時，我就幫她們種好睫毛了」、「我想說哪裡接的睫毛那麼漂亮」、「我兒子，比媽媽還長，羨慕～」。

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