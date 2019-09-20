川普口袋露出神秘20美元...親解答：用來付小費！想討「有錢照」

▲川普的褲子口袋露出現金 。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國總統川普日前一張登上空軍一號的照片引起熱議，他的褲子口袋後面顯露出一張20美元的鈔票，許多人都好奇，身為美國總統，身上帶著現金要做什麼？川普事後也回應，原來是因為他喜歡給飯店員工小費，才隨身帶著現金。

川普17日登上專機空軍一號時被媒體拍到，褲子後方的口袋裡面有一張露出來的鈔票，近看是20美元，引起熱烈討論，許多人猜測這張鈔票的用途，更有許多網友借題發揮惡搞，「這是要去飛機上買麥當勞的啦」、「他又把民主賣了一點」、「ㄜ我猜俄羅斯剛付他錢吧」、「這是每天的零用錢啦」、「錢夠了可以買格陵蘭」。

隔天，專機抵達華府之後，川普也被記者問道「你口袋裡有現金嗎」，他回答，「沒錯，我很喜歡付飯店小費，我喜歡隨身帶著一點點錢，你們知道的，也許總統不該這麼做，但我喜歡給旅館小費」。川普也提到，他自己不喜歡帶錢包。

川普看了照片之後也表示，想要留一張當紀念，還稱讚攝影師這是張很棒的照片，顯然對自己口袋有錢的樣子感到很滿意。

《紐約郵報》報導提到，一般來說總統身上是不會帶現金的，因為完全不需要，才穰過去許多總統都曾面臨過身上沒有錢可以付的窘境，比爾柯林頓（Bill Clinton）就曾發生最卡刷不過，要向幕僚借錢的狀況，歐巴馬也發生過信用卡被拒絕情形，最後是夫人蜜雪兒幫他們付錢。