藍營否認「黑英計畫」卻質疑論文　蔡陣營嗆承認抹黑：敢不敢放棄言論免責權？

▲國民黨中常會會議紀錄。（圖／讀者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》獨家取得的國民黨中常會流出會議紀錄，藍營研擬展開「黑英計畫」，要用言論免責權攻總統蔡英文的論文爭議。國民黨19日否認有「黑英計畫」，不過，20日立院黨團卻馬上召開「蔡英文論文疑雲 成立調閱委員會找真相」記者會。對此，蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄痛批，此舉根本等於公開承認抹黑的意圖。

阮昭雄表示，儘管國民黨昨天才信誓旦旦否認有「黑英計畫」，不會躲在言論免責權後面抹黑，但這場記者會的召開，等於公開承認抹黑的意圖。

阮昭雄說，國民黨如果心中坦蕩，敢不敢宣布「放棄言論免責權」，在立法院外召開記者會？查詢學歷唯一的途徑，就是跟LSE校方查證，國民黨敢不敢直接向LSE查證：蔡英文是不是該校的博士畢業生？如果確認蔡總統的學歷無誤，願不願意承擔抹黑法律責任，並公開向社會道歉？

阮昭雄痛批，常識就可以判斷，要查詢一個人是否畢業於某個學校，唯一並且最正確的方式，就是向校方求證。總統是LSE的博士校友，清清楚楚地刊載在校方的官方網站，2016年校方還正式發佈新聞恭賀總統的當選。

阮昭雄強調，近期校方更多次在媒體詢問下再三證實總統是該校的畢業生，依照校方規定完成論文、口試，而獲得博士學位，這些資訊都可以公開取得，總統府發言人臉書網頁也都把相關資料公開呈現。國民黨以及少數抹黑者，刻意迴避正確的查證管道，持續以各種不實資訊抹黑，令人非常遺憾。

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