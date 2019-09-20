高雄治安大走針「韓國瑜震怒撂重話」　綠議員酸：市長不在家

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄連續3天發生街頭暴力事件，使得從上任以來提倡安居的韓國瑜相當震怒，並揚言若治安不見改善要撤換分局長；不過民進黨高雄市議員則酸「市長不在家，只會怪基層同仁」，更要韓國瑜應花更多心思在市政上，因為「市民想問這些事發生時，市長在哪裡？」。

高雄近期治安亮紅燈。對此，高雄市長韓國瑜19日表示，對前鎮分局長提出嚴厲警告，如果再發生這樣的暴力行為，就一定撤換分局長，再不行就讓警察局長本人來負責。不過，分局長還沒有撤換，一心派出所所長先倒台，調整林園分局警務員。

▲民進黨高雄市議員邱俊憲 。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，高雄近期屢傳暴力事件，高雄市議員邱俊憲則酸「市長不在家，只會怪基層同仁」，邱俊憲指出「目前高雄市政問題層出不窮，韓國瑜應花更多心思在市政上，市民想問這些事發生時市長在哪裡，市長除了怪罪基層同仁，不是給同仁更大支持，甚至他連基層同仁和分局長名字都還講不出名字就要撤職，遇到治安事件，應給基層同仁更大支持支援，不適遇到事情好是韓國瑜壞事怪別人」。

▲民進黨高雄市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，高市議員黃文益則說「台灣安全不應淪為競選口號，高雄連日來治安亮起紅燈，連刑事局長都南下坐鎮指揮，然而我們韓市長現在卻一心只想如何討好郭台銘，如何和他重修舊好，完完全全把高雄治安擺在一邊，應懸崖勒馬好好處理高雄治安問題」。

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