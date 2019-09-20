斷交罵大陸就對了！藍委當面嗆蘇貞昌：民進黨的官真好做　

▲賴士葆質詢蘇貞昌。（圖／取自國會頻道）

記者徐政璿／台北報導

太平洋國家索羅門群島本月16日與我國斷交後，另一太平洋島國友邦吉里巴斯也在20日與我國斷交，中華民國正式邦交國家減少至15個。總統蔡英文上任以來已掉7國，也打破前總統陳水扁總統8年斷交6國的紀錄。國民黨立委賴士葆20日在立法院質詢時，當面嗆行政院長蘇貞昌「這官真好做，總統真好做」。

賴士葆表示，外交部預算每年增加，結果邦交國一年一年減少，蔡英文任內斷了7國，打破歷任總統紀錄，可以斷交部長，民進黨執政顛覆世界民主規則，選輸升大官，外交斷光光，選舉時國庫灑光光，造成人民心慌慌。

賴士葆也嗆說，民進黨只要斷交就罵大陸，「都是阿共的陰謀」，執政者卻不檢討，「這官真好做，總統真好做」，他要求蔡英文公開道歉，外交部長吳釗燮下台。

蘇貞昌則回應，吉里巴斯幾天前才為台灣入聯發生，一夕之間卻跟台灣斷交，「這國家作法讓我們意外」，外交處境確實非常艱難，需要國人團結對外，「我們也應該要更努力」。

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