改革空喊3年　徐永明：召委選舉不再含淚投民進黨

▲時代力量立委徐永明、總統蔡英文。（合成圖）

記者徐政璿／台北報導

立法院新會期19日舉行8個常設委員會的召委選舉，民進黨拿下10席召委、國民黨5席、無黨團結聯盟1席；其中，時代力量因未與民進黨合作，國民黨意外獲得2席召委，時力黨主席徐永明被網友砲轟是「國民黨的臥底」。對此，徐永明20日反嗆，「召委選舉仁至義盡，最後一會期不再含淚投票。」

徐永明20日表示，過去7個會期，只要有召委選舉，「我這票都是投給民進黨委員」，每次民進黨尋求支持時，他都一口答應，唯一的要求就是多排一些改革法案，但換來的是一次又一次的失望。

徐永明指出，最讓他印象深刻的是2017年夏天的臨時會，花了整整一周的委員會審查《礦業法》，雖然無法在臨時會完成修法，但已經有所進展也進到深水區條文，期待新會期開議後不久就能完成改革。

徐永明接著說，開議後，時代力量不斷呼籲召委快排審，但就像狗吠火車一樣等不到《礦業法》的議程，結果在會期最後一周排了2天委員會草草結束，當時他希望民進黨召委至少多排一天審查，能多一分進展都是好事，卻被嗆「臨時會你去提案」。

徐永明表示，《礦業法》改革喊了快3年，現在還躺在立法院待協商，如果執政黨真有心處理，召委不要拖延、密集排審，說不定修法早已完成。「《礦業法》只是其中一個例子，召委選舉我對民進黨已仁至義盡，最後一個會期總能不含淚投票吧？」