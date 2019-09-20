Netflix股價7月來下跌20%　專家預測還有20％下跌空間　

▲Netflix公佈第二季財報後，直到現在股價已下跌近20％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

Netflix在7月公佈第二季財報後，股價一直承壓，直到現在已經下跌約20％，專家指出，Netflix股價可能還有20％的下跌空間，價格是Netflix的最大競爭阻力。

聯博投信（AllianceBernstein）分析師容格（Todd Juenger）表示，Netflix第二季財報未如預期，加上Disney+、蘋果（Apple）公司和其他串流服務相繼加入市場，這讓投資人重新評估對Netflix的信心，投資人最關心的問題是：Netflix股價究竟會跌到什麼地步？

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容格認為，Netflix在過去十多年經歷多次轉型，所以很難用歷史數據評估，不過，用2017年的估值方法來看，Netflix的觸底價應在每股230美元（新台幣7181元）左右，比目前價格低約20％。

Netflix的股價表現在今年或這幾個月皆遠落後其它「尖牙股」，也就是臉書（Facebook），亞馬遜（Amazon），蘋果和谷歌（Google）。

根據Netflix的資料指出，第二季全球付費訂閱人數只增加270萬人，僅達該公司預期的一半，與第一季的新增人數相比，減少三分之二。

雖然Netflix股價仍有下跌疑慮，但聯博投信依然給Netflix優於大盤的評等，目標每股達450美元（新台幣1萬4051元）。這比該公司觸底價高了近1倍，容格指出，價格是Netflix的最大競爭阻力。

但是，容格也表示，與Disney+和Apple TV相比，Netflix影片數量更多，所以在價格上還是有一定的議價能力。Netflix的月費只比競爭對手多5美元（新台幣156元），算是相當划算的價格。

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