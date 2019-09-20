6男女被控姦夫淫婦公開鞭刑　「狂鞭20多下」她被打到出血昏厥

▲當局施行公開鞭刑的作法，遭人權團體抗議。（圖／翻攝自YouTube／all in1 bd）

記者李振慧／綜合報導

印尼亞齊省(Aceh)有6名被指控外遇的男女，因為違反當地伊斯蘭律法，近日遭到公開鞭刑的酷刑，6人背部都被鞭打超過20下，有人被打到痛苦哀號、有人甚至被打到暈厥，恐怖畫面令人怵目驚心並引來人權團體抗議。不過省長烏斯曼(Animulla Usman)表示，公開鞭刑就是要讓他們感到羞恥。

6名被指控是「姦夫淫婦」的男女，在獄中度過幾個月的時光後，又於19日在班達亞齊市(Banda Aceh)被當地政府處以公開鞭刑的嚴厲懲處。影片中可看到，一名蒙面男子手持藤條，朝受刑者的背部連續抽打多下，有些人因為無法忍受劇烈疼痛哭了出來，有人則被打到當場出血，甚至有人受完刑後暈厥在地上，最後被執法人員給抬下台。

省長烏斯曼表示，受刑者是因為違反當地伊斯蘭律法，才會進行公開鞭刑，「我們不會鼓勵民眾嘲笑他們，這樣做是為了讓所有人都能得到教訓」，而且處刑時會兒童禁止觀看，以免影響到孩童的心理發展。根據當地律法，犯下賭博、通姦、甚至同性戀等行為，都需要接受鞭刑的審判。許多國際人權組織則譴責，鞭刑這種有辱人格的處罰方式應該予以禁止。

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