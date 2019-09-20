外交官劉仕傑丟辭呈：「銓敘部緊迫盯人、被迫撤文」

▲劉仕傑辭外交官。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

記者張乃文／綜合報導

外傳台灣民眾黨有意推派外交官劉仕傑參選第一選區（士林、北投），且劉仕傑方面並未把話說死。而他20日表示，自己辭職了，也提到出書一事讓銓敘部對他緊迫盯人，並每天查看他粉專貼文，甚至被迫撤文。劉仕傑透露，不否認這幾個月來有不同政黨跟他談過參選的事情，到目前為止，都還沒有答應，更說自己從來沒有想要在今年倉促參選。

劉仕傑20日在臉書貼文，分成三個層面回應外界討論。「第一、我辭職了」劉仕傑說，11年來他競競業業不曾懈怠，而原本順遂的公務職涯人生也在他2018年投入選戰有了轉折；不過，2018選後回到工作的他也遇到不少挫折，因為媒體的曝光量讓他成為長官眼中不討喜的人物，「部內對我的流言暗箭也越來越多」，而且出了書的他遭到銓敘部緊迫盯人，每天查看他粉專貼文，「我甚至被迫撤文」，因此他決定選擇離開。

「第二，我的護台立場從未改變。」劉仕傑直言，一直到現在他還是認為總統蔡英文是檯面上最合適的國家領導人。他也當面向台北市長柯文哲及他的幕僚清楚表達支持蔡英文的立場；另外，提到柯文哲的「兩岸一家親」說法，他說自己過去已數度公開表達他的疑慮和質疑，這點在目前及未來都不會改變。

劉仕傑更強調，「我跟柯市長並無交情，他也許完全不認識我，我也沒有義務替他講話。」他認為，柯文哲態度是不是親中，他目前無法判斷，也需要更多時間跟資料來佐證，另一個讓他對柯文哲親中這件事有保留的原因是，柯文哲是228受難者家屬。

劉仕傑第三點提到「台灣最大的問題不是藍綠，而是政府文化及效率」。他坦言，這幾個月來有不同政黨跟他談過參選的事情，「事實上從來沒有想要在今年倉促參選。」但他唯一起心動念的一次，是前陣子雙北汐止及文山區沒有台派願意一戰的時候。

劉仕傑認為，對他而言，無黨無派，多交一些朋友，多聽一些想法，都是好事。有些人對他的參選有期待，「但我到目前為止，都還沒有答應」。他在問自己的同時，也還在徵詢家人的意見。

文末，劉仕傑也感謝家人朋友、同事及支持他的人，「現在，我沒有了公務體系的束縛，我會持續勇敢發聲，未來不管是哪個戰鬥位置、幕前或幕後，我都會在徵得我家人的同意下，勇於嘗試，當然前提是要能填飽肚子養家活口」。

▲劉仕傑辭職外交官。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

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