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攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

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▲▼攝影師曼恩（Austin Mann）使用iPhone 11 Pro拍照，開啟夜間模式。（圖／翻攝自austinmann）

▲攝影師曼恩（Austin Mann）使用iPhone 11 Pro拍照，開啟夜間模式。（圖／翻攝自austinmann）

記者丁維瑀／綜合報導

蘋果iPhone 11全新系列3款新機今（20）日於全球首波上市地區開賣，有攝影師拿到新機後讚嘆「夜間模式」（Night mode）十分強大，不敢相信自己用手機拍下這種照片。許多國外網友也紛紛實測，並於推特貼出差異明顯的對比相片。

今日首波開賣的蘋果手機，分別為iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。國外科技媒體BGR報導，此次亮點主要在於iPhone 11全新系列的相機，相當多名試用者甚至自信表示，與其他市場上智慧型手機相比，iPhone 11 Pro擁有最佳的鏡頭。

蘋果此次也延續過往傳統，將新款iPhone 11 Pro交給旅遊攝影師曼恩（Austin Mann）測試，他大力讚賞iPhone 11新的「夜間模式」與「超廣角鏡頭」。他補充，夜間模式將徹底改變大家使用iPhone拍照的習慣，而且他很欣慰看見，蘋果並未只是單純把夜晚照片弄成像在白天所照的，而是專注在細節的美感。

▲▼攝影師曼恩（Austin Mann）使用iPhone 11 Pro拍照，開啟夜間模式。（圖／翻攝自austinmann）

▲攝影師曼恩比較iPhone XS、iPhone 11 Pro拍照的差異。（圖／翻攝自austinmann）

9to5mac報導，自從iPhone 5於2012年設立全景模式後，曼恩形容最新的夜間模式是「最大的轉變」。他分別用iPhone XS與iPhone 11 Pro拍攝照片，在開啟夜間模式後，原本什麼也看不見的照片，瞬間出現一片美景。

曼恩總結，如果使用者對iPhone的攝影功能很有興趣，今年其實可以嘗試新機款，「夜間模式與超廣角鏡頭，將改變我們使用iPhone講故事、表達自己的方式，現在是很棒的時機。」

國外拿到新機的果粉也紛紛實測iPhone 11系列的夜間模式，在一片黑暗中，若是開啟夜間模式，照片通常都有明顯差異。

想看更多曼恩的照片請點此

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