攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

▲攝影師曼恩(Austin Mann)使用iPhone 11 Pro拍照,開啟夜間模式。(圖/翻攝自austinmann)



記者丁維瑀/綜合報導

蘋果iPhone 11全新系列3款新機今(20)日於全球首波上市地區開賣,有攝影師拿到新機後讚嘆「夜間模式」(Night mode)十分強大,不敢相信自己用手機拍下這種照片。許多國外網友也紛紛實測,並於推特貼出差異明顯的對比相片。

今日首波開賣的蘋果手機,分別為iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。國外科技媒體BGR報導,此次亮點主要在於iPhone 11全新系列的相機,相當多名試用者甚至自信表示,與其他市場上智慧型手機相比,iPhone 11 Pro擁有最佳的鏡頭。

蘋果此次也延續過往傳統,將新款iPhone 11 Pro交給旅遊攝影師曼恩(Austin Mann)測試,他大力讚賞iPhone 11新的「夜間模式」與「超廣角鏡頭」。他補充,夜間模式將徹底改變大家使用iPhone拍照的習慣,而且他很欣慰看見,蘋果並未只是單純把夜晚照片弄成像在白天所照的,而是專注在細節的美感。

▲攝影師曼恩比較iPhone XS、iPhone 11 Pro拍照的差異。(圖/翻攝自austinmann)



9to5mac報導,自從iPhone 5於2012年設立全景模式後,曼恩形容最新的夜間模式是「最大的轉變」。他分別用iPhone XS與iPhone 11 Pro拍攝照片,在開啟夜間模式後,原本什麼也看不見的照片,瞬間出現一片美景。

曼恩總結,如果使用者對iPhone的攝影功能很有興趣,今年其實可以嘗試新機款,「夜間模式與超廣角鏡頭,將改變我們使用iPhone講故事、表達自己的方式,現在是很棒的時機。」

Shot in almost total darkness on the iPhone 11 - without and with night mode - very impressive #iPhone11 #Apple pic.twitter.com/BNXVlf7Jlj

國外拿到新機的果粉也紛紛實測iPhone 11系列的夜間模式,在一片黑暗中,若是開啟夜間模式,照片通常都有明顯差異。

Night Mode on the iPhone 11 Pro Max is wild. Exact same lighting and no flash – only difference is Night Mode turned on pic.twitter.com/DSwRaBC2yb