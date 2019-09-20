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iPhone 11 Pro防水實測！直接整罐可樂淋上去　再拿去沖洗…滑起來超順

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▲上海直擊蘋果iPhone 11開賣！超狂果粉手機、手錶都要頂級的。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 11 pro。（圖／記者洪聖壹攝）

 記者張方瑀／綜合報導

Apple新機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max不論在相機、處理器、電池續航力等效能，相較於前代機種都有顯著提升。新系列其中一大亮點就是號稱「可以泡在水中超過30分鐘」，國外媒體也忍不住拿起剛到手的「iPhone 11 Pro夜幕綠」實測，直接把手機泡進整瓶可樂中，接著再拿到水龍頭下沖洗，結果滑起來依舊超順暢。

新一代iPhone的防水、防塵等級為IP68，根據Apple網站上的規格說明，iPhone 11的最大潛水深度為2公尺，iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max則為4公尺。當然沒有人會真的把手機帶去潛水，所以蘋果強調，新一代iPhone除了能避免手機掉進游泳池、馬桶裡的情況外，還能防止飲料、咖啡、開水的潑灑。

外國媒體The AIO Entertainment也特地拿了最搶手的「iPhone 11 Pro夜幕綠」做實測，先將手機放進塑膠盒中，然後將一瓶罐裝可樂到進塑膠盒中，接著再把手機拿到水龍頭下沖洗，將水甩掉後，使用上完全沒問題，滑起來依舊超順暢。

儘管已經測試了「短時間」的泡水，不會造成iPhone立即損壞，但蘋果公司也指出「並非永久性防潑水、防水與防塵」，正常的磨損都可能會造成效能降低，不慎泡水過後，最好還是送修檢查較保險。

根據規定，接觸液體導致手機損壞，並不在蘋果的保固範圍內，民眾必須了解100%防水（waterproof）與抗水（water resistance）的差異，目前iPhone 11僅能做到抗水。

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