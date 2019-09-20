韓國瑜質疑中央坐鎮「卡韓」　徐國勇：他如果做得好誰會卡他？

記者林銘翰／台北報導

高雄市接連三天發生街頭暴力、連千毅的倉庫遭砸以及寵物店被開槍等事件，治安亮起紅燈，內政部長徐國勇19日對此表示，將在20日立法會總質詢結束後，會親自南下高雄了解狀況，不過此舉卻引來高雄市長韓國瑜認為是在「卡韓」。對此，徐國勇20日上午於立院受訪時表示，「我想是他自己的解讀啦，沒有人會去卡他，他如果把治安做得好誰會去卡他」？

徐國勇表示，總統候選人的安危相當重要，所以只要有總統候選人在的地方就是治安的重中之重，尤其韓國瑜身兼高雄市長，上班時間一定會在高雄市，因此才特別向警察局長告知要特別注意高雄的治安與維安。

徐國勇指出，高雄市已經接連三天發生街頭暴力，甚至有開槍挑釁警方的情形發生，甚至有車子衝撞倉庫時警方也在現場，「已經極為明顯挑戰治安公權力」，可能會使很多有幫派份背景的人有模仿效應，認為警方兩天三天仍沒有作為，造成這種錯誤的印象，因此為了避免情況繼續擴散或模仿效應的產生，他也在第一時間請警政署長及刑事警察局長南下坐鎮，自己今天截數總質詢後也會南下高雄了解狀況，「畢竟是總統候選人的安全，韓國瑜還身兼市長，對治安有一定義務的維護」。

不過此舉卻引來韓國瑜認為有「卡韓」之虞，徐國勇則表示，「我想是他自己的解讀啦，沒有人會去卡他，他如果把治安做得好誰會去卡他，如果第一天就把事情壓制下來誰會去卡他」？徐國勇強調，「沒有人會卡他」，這是為了高雄市民及台灣治安的問題，治安本來就是要特別注意與維護的。

徐國勇也說，當時桃園發生挾持人質事件，第一時間保一總隊與刑事警察局也是南下支援，「因為都已經開槍了」，可是這次的事件已經連續三天，對照新北市長侯友宜在淡水發生圍毆事件時，第一時間就馬上處理、馬上就壓制住，所以說「治安就是第一時間讓人民安心」，高雄已經連續三天鬧的地方沸沸揚揚，甚至有鬥毆的影片在網路上散播，必須特別注意治安的維護，「尤其韓國瑜本身是總統候選人，他的安全蠻重要的，重中之重的原因就在這裡」。

不過此番言論是否是影射侯友宜比韓國瑜好？徐國勇則說，民眾自己會做相關判讀，不過速度一定要快、該處理就要處理，已經連續三天發生街頭暴力、甚至還有開槍行為，對人民的震撼力相當大，所以對治安一定是要強力處理，特別是緊接而來就是總統選舉，維安維護相當重要。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

