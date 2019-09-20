韓國瑜正式參選總統21日以來首次到屏東！10月還有一波宮廟行程

▲韓國瑜正式參選總統21日以來第一次到屏東，韓家軍振奮，將全程相隨 。（圖／取自韓國瑜臉書）

記者陳崑福／屏東報導

2020年總統參選人韓國瑜於21日下午到屏東縣進行地方拜會請益行程，由於地方支持者反映明天行程中，未納入宮廟；國民黨屏東縣黨部今天表示，韓辦將於10月中旬，規劃屏東縣一天的固本與宮廟行程，俟日期與時間確定後，再轉知大家支持，就近前往為韓國瑜加油、打氣。

另屏東韓家軍也於群組公告，明天週六大進擊活動，早上9點在屏東市玉皇宮（天公廟）集結，「國瑜廣告屏東再現」第5、6塊宣傳看板上架施工鳴放鞭炮，預計時間是9到11時，中餐自理。12點30分，從玉皇宮整隊出發前往萬金聖母廟，隨後配合韓巿長行程竹田及東港汽機車大隊隨行。

國民黨屏東縣黨部廖婉汝主委表示，韓國瑜21日當天行程，14時30分到萬金聖母聖殿（萬巒鄉萬興路24號），該教堂位建於1861年，是台灣最古老的天主教會教堂。

15時30分到天使花園（竹田鄉福安路120巷101號），該花園出產文心蘭聞名，主銷日本，建立起很棒的口碑。16時30分到福灣莊園（東港鎮大鵬路100號），福灣是台灣第一位國際巧克力品鑑師許華仁所創，屢獲世界巧克力大賽冠軍。17點30分屏東藍軍大團結勝利餐會，東港鎮東昇餐廳（光復路二段66號）。

廖婉汝說，這次是韓國瑜正式參選總統以來第一次到屏東，近日有很多民眾從網路或新聞等媒體報導得知韓國瑜來訪的訊息後，紛紛打電話到縣黨部關心與確認，也有台東的民眾要包遊覽車來為韓國瑜加油，更有民眾組隊開車或騎機車要隨行韓國瑜車隊，讓韓團隊很震奮，但籲請一定要注意安全。

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