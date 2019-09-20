iOS 13有漏洞！不解鎖也可「偷看通訊錄」　蘋果證實：iOS 13.1會修正

▲ 今天起可以將iPhone升級至iOS 13。（圖／翻攝自Apple官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果操作系統最新版本iOS 13今（20日）起正式上線，但外媒披露，iOS 13存在一個可能導致個資外洩的漏洞。一名曾向蘋果公司報告此問題的人士向CNN Business透露，這項缺陷可能在使用者未輸入密碼或指紋、臉部辨識的狀況下讓聯絡人資訊外流，且蘋果公司早在7月就得知此事。

CNN於19日報導，當駭客想攻擊iOS 13使用者的手機，必須對這支手機進行物理訪問（physical access）。但一旦他們掌握手機，就可以繞過包括Face ID在內的蘋果標準安全性功能，直接偷看通訊錄，取得儲存在手機裡的聯絡資訊，以及手機主人最近通話的對象等。

蘋果公司此前推出漏洞獎勵計畫，對找出漏洞的資安人員提供獎金。住在西班牙加那利群島（Canary Islands）的網絡安全愛好者羅德里格斯（Jose Rodriguez）7月3日聯絡蘋果公司，宣稱他找到能夠繞過密碼的方法，並詢問他的發現是否有資格拿到獎金。

羅德里格斯表示，蘋果公司快速採取行動，公司員工也和他通過幾次電話。羅德里格斯向他們說明iOS 13測試版的漏洞，並向CNN Business提供他與蘋果互通的電子郵件副本和通話紀錄。他懷疑蘋果不會向使用者發布新系統以前修復，因此在上周公開這項發現。

CNN Business實測升級至iOS 13的iPhone後發現，這項缺陷依然存在。蘋果公司也證實，羅德里格斯發現的漏洞將在24日上線的iOS 13.1中被修正。事實上，蘋果原定30日公開iOS 13.1，隨後提前至24日，但拒絕透露是否是羅德里格斯的發現促使新版系統提前上線。

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