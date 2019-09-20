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華聞快遞／北京財政計劃投資8.5億人民幣「支持生豬產業」

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▲▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。（圖／CFP）

▲北京提出「支持生豬產業」計劃。（示意圖／CFP）

《北京》北京財政計劃投資8.5億人民幣「支持生豬產業」

北京市財政局透露，北京市財政將加大對生豬產業的支持力度，計劃在三年時間里安排8.5億元（人民幣，下同），重點支持北京生豬規模養殖場升級改造。（中新社）

《北京》31省份前8月房地產投資排行出爐！　廣東近萬億人民幣

大陸國家統計局日前公佈31省份前8月房地產開發投資情況，廣東以近萬億元房地產投資累計值穩居第一；此外，年增率增速方面，海南、寧夏、青海三地為負增長。（中新社）

《上海》陸2019房企品牌價值前50強出爐

上海易居房地產研究院中國房地產測評中心19日攜手中國房地產業協會發布《2019中國房地產企業品牌價值測評研究報告》，宣布大陸房地產開發企業品牌價值前50強。根據測評報告，中海地產集團有限公司、恆大集團和万科企業股份有限公司分別以人民幣629億元、541億元和467億元品牌價值，繼續蟬聯大陸房企品牌價值排行榜前三強，保利、碧桂園、華潤置地、龍湖、融創中國、廣州富力、華夏幸福分列四到十位。（中新社）

《廣東》「國際消費電子大會」於廣州開幕　計劃建成超過2萬座5G基站

2019「國際消費電子大會」19日在廣州開幕，本次大會以「互聯創新，智能發展」為主題。廣州市人民政府副秘書長高裕躍表示，「2018年廣州電子信息製造業產值達到400億美元，廣州的5G基站和5G技術在各領域的應用都獲得了不俗的成績，今年年底前，廣州計劃建成超過2萬座5G基站。」（中新社）

▲北京財政計劃投資8.5億人民幣「支持生豬產業」（圖／中新社）

▲觀眾體驗5GVR虛擬現實技術。（圖／中新社）

《北京》北京人均可支配收入70年增300倍

大陸國新辦日前舉行「中國成立70週年北京專場新聞發布會」，北京GDP增長1萬倍，人均GDP超過14萬元。北京市委副書記、市長陳吉寧表示，「這70年來，北京地區生產總值由2.8億元提高到3萬多億元，增長了1萬多倍，邁進高收入國家和地區水平。」（中新社）

《北京》陸8月銀行結售匯逆差54億美元　外匯市場供求保持基本平衡

大陸國家外匯管理局19日公佈數據顯示，銀行8月結匯12013億元、售匯12391億元、結售匯逆差378億元。其中，銀行代客結售匯逆差230億元；銀行自身結售匯逆差148億元。外匯局新聞發言人、總經濟師王春英表示，「8月份銀行結售匯逆差收窄，外匯市場供求保持基本平衡。」（中新社）

《北京》陸前7個月服務貿易出口年增率增長9.5%

大陸商務部副部長錢克明19日在「2019全球服務貿易大會」開幕式上透露，大陸今年1-7月服務貿易進出口總額達3.09萬億元人民幣，年增率增長3.2%，其中服務出口年增率增長9.5%，逆差明顯下降。（中新社）

《福建》福建推進健康扶貧　62餘萬貧困人口獲醫保資助1.38億元

福建省衛生健康委員會副主任陳輝19日表示，健康扶貧工程啟動以來，福建全力推進「三個一批」（大病集中救治一批，慢病簽約服務管理一批，重病兜底保障一批）分類救治策略，提出了一系列針對性的措施。官方數據顯示，2019年城鄉醫療救助資金資助參加城鄉居民醫保95.58萬人次，救助金額達2.13億元；其中，為62.42萬名建檔立卡貧困人口參加城鄉居民醫保的個人繳費部分提供全額資助，資助金額達1.38億元。（中新社）

▼大陸社會保障卡。（圖／中新社）

▲北京財政計劃投資8.5億人民幣「支持生豬產業」（圖／中新社）

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