騎士深夜摔溝滿身傷自行返家　警方「3小時後酒測0.74」判無罪　

▲彰化1名男子騎車摔溝自行返家，警方發現他酒測值高達0.75，地院判無罪。（圖／達志示意圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張姓男子騎機車跌落水溝，導致頭臉撕裂傷、2根肋骨骨折，但事後卻自行爬起返家睡覺；3小時後員警循線追查到張男家，要將他送醫時，聞到他滿身酒味、酒測值達0.74毫克，立即依公共危險罪嫌提起公訴。但張男辯稱，他是但因沒錢就醫才返家喝高粱解痛助眠。彰化地院認為，並無證據證明男子酒駕肇事，判無罪。

判決書指出，2018年 7月25日晚間10時30分許，該名男子騎乘機車行經竹塘鄉道路時跌落路旁水溝，造成頭、臉部撕裂傷、左側第6、第7根肋骨骨折等，傷勢不輕。男子爬出水溝後直接返家休息，留下卡在水溝內的機車，直到26日凌晨零時8分被民眾發現，竹塘分駐所員警獲報到場，男子已不見蹤影，零時56分，發現他在家中滿身是血，將他送往二林基督教醫院急救，由於男子滿身酒氣，芳苑分局交通隊員警到場對他施以吐氣酒測，每公升達0.74毫克，依法提起公訴。

對此男子出庭時喊冤，否認有酒駕行為，辯稱當時因蟲子飛進眼睛，煞車不及才跌落水溝，返家後覺得傷口疼痛，所以拿出床邊桌子下的高粱酒喝，警方到場將他送醫後施以酒測，所以會有酒精反應。

男子辯護人也強調，他經濟能力不佳，加上醫院有段距離，當時同居人懷孕在身，因此選擇在家休息，喝酒只是減輕疼痛跟幫助睡眠；男子女友庭證時也說，張男返家時身上沒酒味，因為傷口很痛，才從床旁拿出高粱酒解痛然後就去休息，她還出門去幫他找機車。

但檢方認為，依警方到場密錄器拍下張男家中擺設，並無發現高粱酒瓶，且酒測時未向警方告知是在家中飲酒所致，仍依公共危險罪嫌起訴。

法官審酌後認為肇事時間距酒測超過3小時，又無目擊證人證明張男有酒後騎車情事，自不能推測男子有罪，判決無罪。

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