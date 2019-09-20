兩岸大學畢業生薪資出爐！　大陸起薪近26K「比台灣少8000元」

▲大陸今年的應屆生平均招聘薪資為5,610人民幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸招聘平台「BOSS直聘」18日發布《2019年應屆生求職趨勢報告》，數據顯示，大學本科畢業生平均招聘薪資將近5,909元（台幣約2.57萬），年增率增長10.2%。相比之下，台灣大學畢業生的起薪平均為3.4萬元，比大陸多了至少8000左右。

「BOSS直聘」所發布的報告指出，今年的應屆生平均招聘薪資為5,610元（台幣約2.44萬元），比去年提高7.5%；其中，本科畢業生平均招聘薪資為5,909元（台幣約2.57萬），年增率漲幅最大。此外，理學專業人才平均期望薪資為5,981元（台幣約2.6萬），居各專業大類榜首。

▲台灣去年大專畢業生工資平均為3.4萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

報告數據顯示，今年近4成畢業生首選新一線城市發展，也是一線城市應屆生吸引力首次跌破30%。據悉，今年新一線城市對應屆生崗位的需求佔比首次超過⼀線城市，杭州、成都、武漢和西安對應屆生的需求最為明顯，佔新一線城市需求總量的46%。

針對大陸大學畢業生所選擇的行業，網際網路、金融和汽車業有明顯「增速放緩」的現象。另一方面，隨著近幾年泛文娛行業的高速發展，對應屆生的吸引力逐年走高，增幅高達137.6%。除此之外，電競、5G工程師、物聯網工程師等新職業的在今年也備受關注；其中，遊戲行業（包含電競）的應屆生崗位占比最高為5.0%。

另外，台灣勞動部日前也公布「近5年大專以上畢業生薪資行情」，內容顯示，去年大專畢業生全時工作者之勞退提繳工資平均為3.4萬；按教育程度觀察，以博士畢業生最高，勞退提繳工資平均為6.7萬元，其餘依序為碩士4.9萬元、專科3.1萬元及學士3.4萬元。