日本同意與南韓磋商！將循WTO機制展開協議　邁化解衝突第一步

▲ 日韓相繼將彼此踢出貿易白名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案挑起日韓貿易戰，日本7月對南韓祭出3大半導體材料出口管制。南韓因此向世界貿易組織（WTO）提出申訴，以糾正日本「不當經濟報復」。據韓媒20日報導，日本稍早表示，願意在WTO的機制下與南韓磋商。

南韓產業通商資源部當局者今日表示，日本告知南韓政府，願意依據WTO「在爆發貿易爭端時優先進行雙邊協商」的規定，回應南韓協商的要求，邁出化解衝突的第一步。

《韓聯社》指出，當事國間的雙邊協議是透過WTO解決紛爭的第一階段。南韓11日向日方提出磋商要求，日本政府確認後，WTO紛爭解決機制就已經啟動。依據規定，被告國須在收到要求後10天內回覆，而日方時隔9天表示願意接受。

南韓政府在瑞士時間11日向日本駐日內瓦總領事館及WTO事務局發出雙邊協議要求書，指稱日方對半導體材料的出口管制屬不當措施。日方接受要求後，南韓政府預計與日方協調時間與地點後正式展開磋商。

雙邊磋商原則上須在申訴國發出要求書的30天內展開，可進行2個月。若無法達成共識，南韓可要求WTO成立紛爭處理委員會，交由第三者判斷。自雙邊協議至委員會判斷結果出爐通常需時15個月；若任一方對結果不服並上訴至最終審，可能耗時2至3年。

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