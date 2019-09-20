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回家拆好市多女襪！「白襪底全踩灰」她好奇一聞崩潰　鹹魚味噁爆：有夠臭

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO買到疑似有人穿過的襪子。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，無條件退貨機制讓消費者安心購買，但近年越來越多民眾回家後，才發現買到疑似退貨商品。一名女網友買了知名運動鞋品牌的女襪，回家一拆直呼「我要吐了」，說她買到有人穿過的襪子，「更噁的是……我竟然還把鼻子湊上去聞……有……夠……臭」，讓原PO超傻眼。

這位女網友分別在臉書兩大分享好市多消費經驗社團《Costco好市多 商品經驗老實說》、《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》貼文，文中就先直喊「噁……我要吐了」，並附上2個吐到臉綠掉的表情符號。接著原PO透露原因，「剛剛買到有人穿過的襪子……也太沒品了吧……」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲白襪底部感覺特別髒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

她還說自己有把襪子拿起來聞，忍不住崩潰「有……夠……臭，就算要退貨也要把穿過的抽起來吧？」她也在留言處表示，「我只看了外面……沒看到裡面」、「因為白色的放在中間……一開始我也沒看到……是拆了才看到黑黑的樹葉」，並說她會聞襪子，只是想確認是不是染到色，沒想到上面不只有樹葉的屍體，還有鹹魚味。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼白襪夾在其他兩雙中間，原PO也看不到髒汙。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，不少網友都看傻，「這樣也可以退？這樣也可以出貨」、「會費是收假的嗎？收費不就要顧好商品品質嗎」、「穿襪人真敢！但品檢怎麼了？為何還能把穿過的襪子重新放在架上讓人購買」、「再好的品管也難防奧客，怎麼感覺是被奧客加料的」、「講來講去，最缺德的還是那些心存僥倖的不良退貨消費者。」

許多人則說自己也曾買到退貨商品過，「不要沮喪，上次買牛仔褲也是被穿過的，褲管滿滿的A菜味，我也是湊近鼻子了」、「之前買的鐵力士架也是二手用過的，鐵架都是傷痕，但因為實在太重，就沒拿回去退」、「我在門市退過線上購物的牛仔褲，原因是看起來被穿過很多次，退完去二樓逛逛時，發現褲子已經被擺在販賣區了。」

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