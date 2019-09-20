台商在黔／與台灣產學合作　 貴州火龍果迸出鹹甜新滋味

記者劉亭、馬叔安／貴州—台北報導

貴州近年來致力發展精緻農業，有些企業也向台灣技術取經。其中黔西南州的火龍果園，採用了堅持1年內不投入任何化學農藥的「草生栽培」，種出來的火龍果保持了自然的口感，可以直接連皮吃，還推出了結合鹹甜口味的各種料理，發揮貴州盛產的火龍果滋味。

▲貴州盛產火龍果。（圖／記者劉亭攝）

「我們這個火龍果，我可以帶著皮一起吃」蔡澤煒一邊拔去手中火龍果上著梗枝一邊說道，語畢一口咬下，連同果皮與果肉盡收口中，鮮紅的汁水順著嘴邊湧現，他是釧泰農業科技有限公司副董事長，他的背後是該公司2014年在貴州創立的「龍之谷」火龍果園，佔地將近四千多畝。

▲蔡澤煒連皮吃下生產的火龍果。（圖／記者劉亭攝）

台灣中華知識產學合作交流協會秘書長嚴富美曾多次到貴州考察，發現台灣先進的農業技術與管理模式，和貴州的天然條件互補，決定加強兩地的農業合作，包括產學以及種苗的輸入、替換，並在2014年創立了「龍之谷生態園區。」

▲貴州出產的「火龍果蛋」。（圖／記者劉亭攝）

截至2018年，貴州省火龍果種植面積約8.8萬畝，位居中國第三。蔡澤煒說，園區採用草生栽培，一年內不投入任何化學農藥，用人工除草一年費用近百萬。

▲貴州出產的燕窩果。（圖／記者劉亭攝）

另外，也推出了口感甜鹹交織的「火龍果蛋」等火龍果相關特色料理，以及外皮顏色金黃、果肉雪白剔透、味道兼具酸甜層次的「燕窩果」。還因為在當地「脫貧」工作方面的貢獻，被授予了「省級扶貧龍頭企業」等榮譽。