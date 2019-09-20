約人夫去旅館！　長髮短裙妹遭正宮「摔地猛踢」露出三角洲

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正宮狂毆小三 打到三角地帶全露出

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▲▼小三被打。（圖／翻攝自hayvn）

▲正宮去汽車旅館抓姦。（圖／翻攝自hayvn）

實習記者賴韻如／綜合報導

越南近日有一段正宮「抓猴」的影片在網路上瘋傳。一名身穿黑衣的正宮狂扯穿著膚色平口洋裝的小三的頭髮，過程中不斷向她巴頭，最後更將她摔地後狂踢，場面相當失控，小三更狼狽的露出「三角洲」。

據kenh14.vn報導，當時這名正宮相約自己的好姊妹一起去汽車旅館內「抓姦」，影片中可以看到，當時這名身材姣好的長髮小三坐在床邊，正宮一進去就直接狂扯她的頭髮，用力地往她的頭猛巴下去，接著更將小三狠摔在地，開始狂踩、狂踢，小三當時被打到「三角洲」露的一覽無遺，卻也只能無力地抱頭痛哭，不時發出哀號聲。

▲▼小三被打。（圖／翻攝自hayvn）

▲小三被打到露出黑色內褲。（圖／翻攝自hayvn）

小三遭到一陣瘋狂地拳打腳踢後，正宮還是未因此罷休，過幾秒鐘後，再次抓起小三的頭，繼續往她的臉上狠踹，右腳的拖鞋也在混亂中掉落，正宮則索性的拿起拖鞋狂打，小三最後動也不動的躺在地上，可見肩膀及下半身的皮膚都已經被打紅，正宮在過程中不停怒罵，手段也相當粗暴。最後正宮的友人也試圖撥開小三的頭髮，讓鏡頭清楚地拍到她的長相。

►觀看影片請點此

▲▼小三被打。（圖／翻攝自hayvn）

▲小三肩膀、腿部等處都被打到紅通通。（圖／翻攝自hayvn）

網友看完這段2分鐘的影片後紛紛留言表示，「打得好！」、「有臉當小三就不要怕被打」、「小三不得好死」、「活該！」。但也有不少網友則是持不同意見，認為「女人何苦為難女人」、「有本事去打自己老公」、「錯最大的是男方才對」、「雖然小三行為不對，但這正宮的做法也太過粗暴了吧...」、「瘋了，怎麼不是你丈夫去引誘人家？」。

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