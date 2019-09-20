採茶婦騎車左切遭撞亡！法院計算「煞車距離」　判貨車運將無罪確定

▲黃男撞死騎機車的陳姓婦人，檢方依過失致死罪將他起訴。南投地院審理後，認為黃男無過失責任，判處無罪，南投檢方再上訴二審，最後台中高分院見解與一審相同，駁回上訴，維持無罪，全案確定。（示意圖／視覺中國CFP，本案無關）

記者廖安莘／台中報導

一名黃姓男子2017年駕駛自用小貨車行經南投縣魚池鄉時，撞死騎機車的陳姓婦人，遭依過失致死罪起訴。黃男指稱，當時直行並沒有超速與變換車道，是陳婦突然「左切」偏向他的車道而撞上。南投地院審理後，法官認為，黃男在沒有超速情況下，以時速60公里計算，需要16.6公尺的煞車距離，陳婦卻在黃男右前方2、3公尺處「左切」換車道，導致時間太短無法反應且不可預期，判處無罪。南投檢方再上訴二審，最後台中高分院見解與一審相同，駁回上訴，維持無罪，全案確定。

判決書指出，黃男2017年9月12日上午6時許，開車於南投縣魚池鄉台21線，與無照騎機車的陳婦同方向行駛。陳婦騎乘機車在黃男的右前方，不料，原本行駛於外側車道的陳婦，卻突然往左駛入黃男的內側車道。黃男煞車閃避不及，當場將陳婦撞飛，導致其顱內出血死亡。

黃男辯稱，被害人是無照駕駛，突然變換車道，未讓直行車先行，且未保持安全距離，是肇事原因。「我開車直行在快車道，並沒有超速，陳婦卻突然偏向我的車道」、「我有閃，但沒閃過……」黃男表示自己有煞車，但閃避未及，才撞上陳婦。

南投地院審理後表示，因案發路段沒有監視器，貨車也沒有行車紀錄器，無法直接呈現車禍過程。但有目擊證人證稱，她看到陳婦騎機車沒有停止或等候，直接「左切」到被告行駛的車道導致與貨車相撞；「左切」原因應是陳婦欲前往對面土地公廟，與其他婦人相約於此集合一起去採茶。

經交通部公路總局台中區監理所鑑定後，認為該路段是雙黃實線，道路交通安全規則規定，轉彎車應讓直行車先行、雙黃實線路段雙向禁止跨越或迴轉，而陳婦違反這2條規則。

此外，並沒有證據顯示黃男超速，以時速60公里計算，黃男需要16.6公尺的煞車距離，陳婦卻在黃男右前方2、3公尺處「左切」換車道，黃男已煞車且往左盡力閃避，並無檢察官指控的「未注意車前狀況及兩車併行間隔」過失。

法官認為，黃男本著信賴原則，在內側車道直行，擁有「路權」，鑑定也指肇事原因是陳婦無照騎機車，未讓直行車先行就變換車道，據此判決黃男無罪。南投檢方上訴二審，台中高分院見解與一審相同，仍維持無罪，全案確定。

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