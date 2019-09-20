一把傘癱瘓公司！員工「卡門外2天」...2萬網友幫出主意

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR — Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) September 17, 2019

實習記者陳妙津／綜合報導

美國一間小公司租用共享辦公室為工作基地，但近日歡度周末後，返回工作崗位卻發現辦公室進不去，原因是員工龐蒂賽利忘了帶回家的雨傘倒在地上，竟不偏不倚地卡住玻璃拉門，雖然試過諸多方法卻始終無法打開，只能眼睜睜地被困在門外2天。消息傳出後，吸引超過2萬名網友轉傳分享，各獻奇計希望能幫忙打開拉門，但也有許多點子純粹惡搞。

據《衛報》報導，美國加密貨幣智庫「貨幣中心」（Coin Center）發言人艾格拉瓦（Neeraj Agrawal），17日在推特上PO出一張照片，畫面中的玻璃拉門正巧被雨傘卡住，而傘的另一端則抵在牆上，導致拉門完全無法拉開，「我朋友全公司被鎖在WeWork辦公室門外，只因為一把傘掉下來擋住了門，沒人有辦法，他們已經整整兩天無法進去了。」

▲員工們和辦公室管理員室了諸多方法仍無法進入，被卡在門外2天超崩潰。（示意圖／視覺中國）



傘主龐蒂賽利（Mike Ponticelli）表示，自己上週五離開時不慎將傘忘在辦公室，沒想到傘從牆邊倒下，不偏不倚地卡住了門，起初他與其他同事、WeWork的管理人員一起猛烈搖晃拉門，試圖晃出一點縫隙，但毫無成效，接著他們又使用螺絲刀、鑷子及兩根衣架試圖撐開門縫，但也沒有成功，WeWork甚至找來一名專門進入密室的維修人員解決問題，但也同樣失敗。

無可奈何下，員工們只好另外找個辦公空間，共用一台電腦充電器，眼睜睜地繼續看著無法進入的辦公室，暫時用筆電工作。龐蒂賽利說，「如果有狗或是小孩等這種緊急情況，我們一定會破門而入，但這只是間全是電腦的辦公室，沒必要造成恐慌。」

超尷尬事件被他的朋友艾格拉瓦拍照PO網後，吸引超過2萬多名網友「獻策」，例如拆門、用磁鐵、從天花板鑽入等，但都沒有成功。最終WeWork管理員找來工程人員，從5樓鑽出一個黃瓜大小的洞，再以鋼線抬起雨傘，才成功結束這場事件。

事後，WeWork拒絕對此發表評論。而艾格ㄌ瓦則說，這件事帶來的教訓是，網路上所有人都覺得自己的主意是對的，還為此洋洋得意，但其實不是，也有人惡搞，網友們真是太壞了。

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