921國家級警報「整間公司都邊緣人沒收到」　網笑1神人：可能要關很久

▲國家級警報測試。（圖／記者胡治言攝）

記者葉國吏／綜合報導

為記取921集集大地震的教訓及提升防災應變效能，行政院將每年9月21日訂為「國家防災日」。配合防災活動，中央氣象局今年在20日上午9時21分及10時透過「災防告警訊息服務（CBS）」在全國發布地震與海嘯速報測試。但有網友哭哭的說「整間公司都邊緣人沒收到」。

9點21分一到，手機馬上響起警報聲，臉書私密社團《爆廢公社》馬上有網友貼文「國家級警報你收到了嗎？」，許多網友紛紛蓋樓貼出收到的警報截圖。有網友開玩笑的留言說「我正在棒賽時突然嚇到」、「地上多了很多一個洞 二個洞的」；有也人說「寶可夢阿伯可能要關很久」。

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▲寶可夢阿伯陳三元進化到45支手機。（圖／拍攝網友授權提供）

▲國家級警報測試，有網友說整間公司沒收到，也有人說測試就收到、真正地震卻沒收到。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不過也有網友說「整間公司都邊緣人沒收到」、「平常地震沒收到 這種測試就收到了...」、「終於收到了 沒被國家遺棄」、「測試 演習都會收到 然後真的有狀況從來沒收到過 這樣的警報系統實在很搞笑」。

對此狀況，NCC曾表示，會出現訊息收不到的狀況，可能受限於手機的相關技術規範，尤其是民國105年3月1日以後生產的手機，經過認證後應該都可以即時收到，但要留意「警訊通知」和「緊急警報」有無開通，而NCC網站已經公布適用於「4G災防告警細胞廣播系統」的手機機型。

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