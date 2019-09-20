駕駛角度畫面曝！貨車轉彎撞斷測速桿　一時恍神「代價200萬」

記者孫于珊／台北報導

台北市松山區19日下午5時許，一輛貨車從民生東路左轉到復興北路後，竟衝向分隔島，直接撞倒一根測速桿！而司機並無喝酒，供稱只是「一時恍神」，所幸無人受傷；但測速桿造價不便宜、近200萬，司機須負賠償責任。

▲司機衝上中央分隔島，猛力「撞倒測速桿」。（圖／記者孫于珊翻攝）

行車記錄器畫面中，24歲賴姓男子駕駛著載滿印刷品的貨車，在左轉後未將方向盤打直，導致車身往左偏，撞上分隔島前，司機還「啊」一聲，但仍無法挽救貨車偏離的方向，硬生生撞斷一支測速照相桿後，貨車才停下來，所幸無波及到對向汽機車。

▲司機並無喝酒，供稱只是「一時恍神」。（圖／記者黃彥傑攝）

警方獲報到場後，對司機進行酒測，發現並無酒精反應。而司機也向警方說是他一時恍神，並非故意。由於貨車車頭被撞凹，車身也整個卡在分隔島，拖吊車也隨後到場排除事故。

據了解，被司機撞斷的測速桿內含雷達、相機等精密裝置，一支費用近200萬，司機必須因「一時恍神」付出代價、賠償維修費，至於賠多少，後續將由廠商評估完維修費用後，再聯繫司機進行賠償事宜。

▼司機須賠償測速桿的維修費用，恐達200萬。（圖／記者黃彥傑攝）

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