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中華電董座謝繼茂出席iPhone 11首賣會　預估銷售額會比去年好

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▲▼頭香哥洪先生。（圖／記者余弦妙攝）

▲中華電信今天開賣iPhone11，頭香還能在免費拿到1支新機。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

Apple系列手機iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 今（20）日開賣，中華電信在今年仍舊送給第1位果粉1支當年度的新款iPhone手機，頭香哥洪先生從上周六（14日）就開始排隊，排隊時間超過140個小時。現場中華電信董事長謝繼茂今出席開賣會時指出，他預估這次的iPhone11銷售量會比去年的好，因為從預購量來看就可以看的出來。

謝繼茂指出，如果以今年的買氣來看，iPhone11比起iPhone XS來說有價格上的優勢，預期整體銷售情況會非常好，且看到今天現場排隊的情況也證實我們的預估沒錯；另外，他也提到，在網路限量預購方面在短短8分鐘內就搶購一空，而今天的頭香洪先生就是網路預購沒搶到，因此特別跑來排隊，「我相信iPhone11會帶來相當好的效益。」

謝繼茂說，從預購情況來看，民眾多半都喜歡大型機種，像是Pro跟Pro Max大約佔了7成，而顏色方面則是夜幕綠獲得民眾最多人喜愛，接下來夜幕綠可能大家要用搶的才搶的到了，最後他再度信心喊話「預期今年對比去年銷售量會有大幅的成長。」

此外，中華電信今日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 11全機型首賣會」，謝繼茂出席時，除在現場贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，更大方送給第一個果粉iPhone 11 Pro夜幕綠色的256GB，中華電信今日全台540家門市開賣。

中華電信也推出超值的合購優惠，購買iPhone 11全機型，即享Apple Watch搭配指定資費合購優惠最高現折2,000元，或AirPods無線充電版優惠價5,990元（原價6,490元），同時推出購機抽百萬好禮活動。
 

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