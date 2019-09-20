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日限制對韓出口「反打擊自家經濟」　聯手三星打造5G奧運也有變數

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓18日正式將日本踢出白名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日韓關係因二戰徵用工案降到冰點，日本祭出出口限制並將南韓自貿易優惠待遇國名單中刪去，南韓也以不續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA）及將日本踢出貿易白名單反制。南韓媒體報導，日本對南韓發動經濟報復造成日本對韓出口大幅縮減，反而打擊到國內企業。

日本7月將3項半導體材料列為向南韓出口時須獲個別許可的指定品項，企業欲出口時須向經濟產業省申請許可證，得耗時90天。《韓聯社》20日援引南韓政府數據指出，自日本宣布出口限制後，南韓自日本進口的半導體裝備減少32.6%。

整體來說，日本7月對南韓出口量較2018年同期減少6.9%，8月則下降8.2%；對南韓出口依存度高達90%以上的氟化氫7月出口量更驟降83.7%。

此外，日本觀光業也受到影響。8月到日本遊玩的南韓觀光客較去年同期減少19.5%，九州及對馬島等過去南韓旅客佔比較高的地區8月南韓觀光客人數更大降40%。光是由免稅品來看，南韓遊客7月在日本的消費金額就比去年下降10%，長崎縣等地南韓人訂房率7至8月更減少80%。

日韓衝突除延燒貿易及軍事領域，南韓民眾發起拒買日貨運動，也對日本企業帶來打擊。南韓8月朝日等日本啤酒進口量較去年同期減少多達97%；日產（Nissan）及本田（Honda）汽車也分別減少87.4%及80.9%。

有觀測指出，日本若持續限制出口，日本企業很難避免經濟上的損失。且日本政府原先計畫與三星電子及KT等南韓企業聯手，將2020東京奧運打造成「5G奧運」。若日韓糾紛加劇，影響雙方合作關係，日本可能就得轉向華為，屆時恐怕與美國發生摩擦。

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