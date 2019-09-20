學生組織批未實行雙普選　港府：中英聯合聲明沒訂下

▲時為香港特首選舉候選人的曾俊華（左）、林鄭月娥（中）、胡國興（右）出席特首選舉辯論電視轉播。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港獨派學生組織「學生動源」18日在臉書轉貼活動訊息時，提到香港未實行雙普選，違反《中英聯合聲明》，香港特區政府19日聲明，《中英聯合聲明》並沒有條文訂下實行雙普選，前特首梁振英也行文支持港府說法。「學生動源」則於20日回應，過去香港曾多次爭取雙普選，最後被中國全國人大否決。

港府網站聲明指出，「《中英聯合聲明》第三款第四項訂明，行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命；聲明附件一則訂明，香港特別行政區立法機關由選舉產生。該等條文均與實行雙普選無關。」

香港政府重申，由一人一票普選行政長官和立法會全部議員是《基本法》訂下的最終目標，落實這目標須通過對話收窄分歧，以達致各方可接受的共識。

梁振英20日在臉書發表一篇日期標註為19日，傳真至「沙田區各中學校長及老師」的文件中寫道，「事實是中英聯合聲明沒有規定任何普選，」回歸至今，香港的行政長官和立法會的產生方式，並不違反中英聯合聲明。

「學生動源」隨後於20日回應，「香港立法會時至今日亦只有一半議席由直選產生，另外一半則由小部份的專業人士投票產生，卻能擁有與全民直選所產生的議員一樣的影響力，足以左右香港立法機關決策，如此的社會階級制度控制的立法會，早已淪為橡皮圖章。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！