　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

學生組織批未實行雙普選　港府：中英聯合聲明沒訂下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

香港特首選舉候選人曾俊華（左）、林鄭月娥（中）、胡國興（右）15日晚間出席特首選舉辯論電視轉播。（圖／路透社）

▲時為香港特首選舉候選人的曾俊華（左）、林鄭月娥（中）、胡國興（右）出席特首選舉辯論電視轉播。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

針對香港獨派學生組織「學生動源」18日在臉書轉貼活動訊息時，提到香港未實行雙普選，違反《中英聯合聲明》，香港特區政府19日聲明，《中英聯合聲明》並沒有條文訂下實行雙普選，前特首梁振英也行文支持港府說法。「學生動源」則於20日回應，過去香港曾多次爭取雙普選，最後被中國全國人大否決。

港府網站聲明指出，「《中英聯合聲明》第三款第四項訂明，行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命；聲明附件一則訂明，香港特別行政區立法機關由選舉產生。該等條文均與實行雙普選無關。」

香港政府重申，由一人一票普選行政長官和立法會全部議員是《基本法》訂下的最終目標，落實這目標須通過對話收窄分歧，以達致各方可接受的共識。

梁振英20日在臉書發表一篇日期標註為19日，傳真至「沙田區各中學校長及老師」的文件中寫道，「事實是中英聯合聲明沒有規定任何普選，」回歸至今，香港的行政長官和立法會的產生方式，並不違反中英聯合聲明。

「學生動源」隨後於20日回應，「香港立法會時至今日亦只有一半議席由直選產生，另外一半則由小部份的專業人士投票產生，卻能擁有與全民直選所產生的議員一樣的影響力，足以左右香港立法機關決策，如此的社會階級制度控制的立法會，早已淪為橡皮圖章。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
22歲女病房內上吊身亡！護士錯過6次巡房...委曲辯：已連上
「抓猴」影片瘋傳！正妹小三遭正宮摔地狂毆　狼狽露三角洲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

地方GDP總和超過全國　國家統計局：將由中央統一核算

學生組織批未實行雙普選　港府：中英聯合聲明沒訂下

「高度讚賞」台吉斷交　國台辦：民進黨欺騙廣大台灣同胞

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

台商在黔／與台灣產學合作　 貴州火龍果迸出鹹甜新滋味

林鄭月娥926「與民對話」 ！已開放網路報名　禁帶雨傘豬嘴頭盔等

回嗆「砸錢挖友邦」　陸外交部：習慣「金錢買外交」的人理解不了

肚中胎兒快窒息喪命…孕婦「超瞎理由」拒絕手術　簽保證書：死掉我負責！

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

地方GDP總和超過全國　國家統計局：將由中央統一核算

學生組織批未實行雙普選　港府：中英聯合聲明沒訂下

「高度讚賞」台吉斷交　國台辦：民進黨欺騙廣大台灣同胞

快訊／大陸前人大常委曾憲梓　病逝廣東梅州…享壽85歲

惡女隨地尿尿！被制止竟「撂人痛毆」...傷者血吐滿地　網轟：有什麼臉打人

人妻當街遭丈夫「捅刀」...臥倒血泊慘死　7歲兒目睹一切哭喊：媽媽

台商在黔／與台灣產學合作　 貴州火龍果迸出鹹甜新滋味

林鄭月娥926「與民對話」 ！已開放網路報名　禁帶雨傘豬嘴頭盔等

回嗆「砸錢挖友邦」　陸外交部：習慣「金錢買外交」的人理解不了

肚中胎兒快窒息喪命…孕婦「超瞎理由」拒絕手術　簽保證書：死掉我負責！

18歲屁妹拍片炫耀AK-47！曾被霸凌「嗆殺母校400人」：因為好玩

曹興誠可望靠「包袱瓶」賺7億元、奈良美智大頭娃藏刀　蘇富比秋拍有看頭

CST_A奪冠《傳說對決》電競嘉年華校園盃　爽抱5萬元獎金

70%想壞壞！調查「最激情大學Top5」　這2類科系男女最愛約

蔡佳麟《大時代》癡情阿旺入圍金鐘　老婆犒賞百萬頂級休旅車寵他

帶職選總統被罵爆！　紐約市長白思豪宣布退選：看來時候未到

兩大燈飾盛會在香港，點亮智能家居及智慧城市

韓國瑜批蔡英文：拿大罐萬金油「踏死」外交

飯店Buffet再推優惠吸客！國慶日壽星免費　教師憑證半價

中國公開賽／戴資穎連拿8分直落二泰國　晉級4強將對決陳雨菲

大陸熱門新聞

她按摩時睡著！技師脫褲「火速衝..

男嬰出生4天剖腹產子！肚子腫成..

她因1個習慣…腦子慘被活蟲狂吃..

影／外送員恍神撞勞斯萊斯！車門..

深夜躺床爽滑手機！男大生心跳停..

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

女酒駕拗「明要上學」求放過　交..

蓋在絕壁頂峰的「最牛釘子戶」！

23歲女護士13樓墜亡！傳男友..

貴州「第一美乳」　18歲小巧卻..

18歲男平躺玩手機...手滑砸..

老奶奶被狗咬「跪地學狗叫」　路..

影／當街暴打前妻！4歲女娃又慘..

人妻當街遭捅刀慘死　7歲兒目睹..

更多熱門

相關新聞

香港財政司長談反送中：最怕自己不爭氣

「反送中」風波延燒3個月，香港特區政府財政司司長陳茂波18日接受《環球時報》專訪時表示，香港的社會事件首先影響旅遊業，然後牽動酒店、餐飲、零售等多個行業，經濟不好，最受影響的是中小企業，「香港一直以來都是自由開放的，我們不需要怕競爭，最怕自己不爭氣。」

918前夕「抗日英烈紀念碑」遭噴反送中標語

廣東青少年過半數近視！電子產品禁入課堂

經理被調去洗碗！香港飯店員工被迫放無薪假

美國會通過香港民主法　議員樂觀

關鍵字：

香港雙普選香港政府香港特首梁振英粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

柴油車加95無鉛　24萬飛了

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

連千毅賓士行李箱盜版疑雲

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅嗆台灣賓士：亞洲不只台灣總代理在賣

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面