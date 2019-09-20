京畿道2養豬場8頭豬暴斃！　南韓才解禁運又爆疑似非洲豬瘟病例

▲ 南韓與北韓接壤的地區接連傳出疫情。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓邊境的京畿道坡州市與漣川郡17、18日接連爆出非洲豬瘟（ASF）確診病例，經消毒及撲殺作業，生豬禁運令19日早上已經解除。但南韓農林畜產食品部稍早宣布，今（20日）早再度接獲坡州市疑似有染病豬隻的通報，2處養豬場共有8頭豬暴斃，已經於當地時間9時30分（台灣時間8時30分）緊急派出防疫官員前往。

針對此前確診的病例，南韓防疫當局預計在10月4日前完成對2家發病養豬場周圍及曾向其供給廚餘的共2038處農家的精密檢測。截至今早6時為止，當局在坡州及漣川共撲殺1萬372頭豬。

▲ 坡州再度傳出疑似感染病例。（圖／翻攝自Google Maps）

《韓聯社》報導，農林畜產食品部次長李在彧今早主持防疫情況檢查會議時表示，有鑑於非洲豬瘟潛伏期為4至19日，未來3周的時間相當重要。針對近來批評防疫當局太過鬆懈的輿論，李在彧則表示，目前狀況還是很危急，地方自治團體應該保持警戒，持續推動防疫。

另一方面，第17號颱風塔巴正朝南韓北上，引起外界憂慮，塔巴帶來的降雨若使淪陷地區河川水位升高，掩埋家畜的土地滲出的液體可能導致疫情蔓延。農食部對此則表示，正討論颱風可能帶來的影響，一面持續進行畜舍消毒及每天灑生石灰。

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