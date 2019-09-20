開瑪莎拉蒂！長髮正妹酒駕被攔拗「明天要上學」　交警霸氣回：坐完牢再去

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸江蘇省南京一名年輕女子，日前幫閨密慶生喝了酒，其後開著一輛藍色的「瑪莎拉蒂」上路，遭南京交警攔停，女子被逮捕前向交警苦苦央求，不斷喊著「明天還要上學」，卻被警方霸氣回應，「妳就坐完牢之後再去上學！」

綜合陸媒報導，事發於16日凌晨時，一名渾身酒氣、留著一頭長髮的年輕女子開著一輛藍色的「瑪莎拉蒂」上路，車內還載了2名女子，在行經廣州路時，正巧被南京交警攔截並進行酒測。女子聲稱，自己僅喝了一杯「果啤」，但經檢測酒精含量竟高達184mg/100ml，已經嚴重超出醉駕「80mg/100ml」的標準了。

▲長髮白皙女子因「醉駕」被捕。（圖／翻攝自YouTvbe／江蘇交通網微信）

醉駕的女子表示，當天是因為朋友生日，所以才會喝酒慶祝，但認為自己並沒有喝醉，而且思路清晰，所以才會載2位朋友回家，只是不料竟會碰上交警。從影片可見，這名女子不死心，以「明天還要上學」為由，不斷哀求交警別逮捕她，希望對方可以網開一面。

不過，交警對此則霸氣回應，「妳就坐完牢之後再去上學！」目前女子以涉嫌「危險駕駛罪」，被當地公安機關立案偵查。

據悉，大陸最新的酒駕處罰標準指出，「醉酒駕駛機動車輛，吊銷駕照，5年內不得重新獲取駕照」，經判決後會處以拘役，並處罰金。

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