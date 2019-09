生死一瞬間！飛機突墜「1.6萬m」氧氣罩全掉落　父緊抱兒：生命脆弱

▲機艙內氧氣罩全掉落。(圖/翻攝自推特/@BrutusOsceola)



記者張方瑀/綜合報導

美國達美航空(Delta Airlines)一架準備從亞特蘭大飛往佛羅里達州的班機,突然在飛行途中8分鐘內下降2萬9000英呎(約1萬6000公尺),連氧氣罩都在瞬間掉下。根據機上乘客回憶,當時空服員抓著對講機,大喊著「不要驚慌!不要驚慌!」但仍有許多乘客陷入恐慌,甚至一度喘不過氣,「生命真的很脆弱,在1萬5000英呎的高空上,你完全不曉得下一秒會發生什麼事。」

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV — J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019

根據「Flightaware.com」網站的飛行數據顯示,這架波音767-300客機,在下午4點34分至42分間,從3萬9000英呎下降到9975英呎,也就是在短短8分鐘內下降2萬9000英呎,讓氧氣罩在第一時間掉了出來,儘管飛機穩定後立刻轉降坦帕機場(Tampa),所有乘客也平安下機,沒有任何人員傷亡,但仍有不少人受到嚴重驚嚇。

@Delta so this hasn’t happened before but your #2353 flight crew from ATL to FLL (now Tampa) was awesome@keeping people calm. Now I know the bag doesn’t really inflate... pic.twitter.com/B2FfWKAewE — Tiffany O. Sawyer (@OsteenSawyer) September 18, 2019

推特用戶J.T.放上了當時機上的照片,當時他緊緊抱著兒子,「下機後我立刻傳訊息給妻子和父母,我真的很愛他們。」另一名乘客德沃斯金(Harris DeWoskin)則說,飛機突然下降時,所有乘客陷入混亂,氧氣罩掉了下來,機組人員拿著對講機大喊不要驚慌,他立刻拍下照片,並打電話給家人,「我直覺就是要告訴家人我愛他們,生命真的很脆弱,在1萬5000英呎的高空上,你完全不曉得下一秒會發生什麼事。」

Quick video taken by a passenger aboard @Delta flight 2353. It was heading to Ft. Lauderdale from Atlanta. They had to make an emergency landing at @FlyTPA. At 5:45 on @abcactionnews I’ll have the details on the scary situation. pic.twitter.com/zhmn0767pV — Jasmine Styles (@JasmineStylesTV) September 19, 2019

達美航空表示,該航班在飛行途中發生艙壓調節不規律的問題,緊急迫降坦帕機場機場後,目前該地的維修人員正在了解狀況。達美航空也會全額賠償乘客轉機的費用。

