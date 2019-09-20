楊安澤支持度躍第4！賀錦麗「家門前跌倒」加州支持度僅6%　慘淪第5

▲加州參議員賀錦麗（左）與台裔企業家楊安澤（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統初選最新民調出爐，加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）在加州的支持率僅6%，排名第五，甚至還輸給台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）的7%。民調公司警告，儘管賀錦麗是「土生土長」的加州人，但也不可以輕忽，因為上屆總統選舉，出生於佛州的盧比歐（Marco Rubio）就在家鄉輸給川普。

愛默生民調（Emerson Polling）最新的加州民調數據指出，前副總統拜登（Joe Biden）與佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）同樣以26%的支持度拔得頭籌；麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）則以20%的支持度位居第三；楊安澤以7%小贏賀錦麗的6%；前德州眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）與印第安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）分別以5%和4%落後，其餘候選人支持率皆低於2%。

民主黨加州初選將在2020年3月3日「超級星期二」舉行，比過去幾年都還要早，對於候選人來說，若能拿下此地，無疑是一大鼓勵。愛默生民調指出，賀錦麗必須小心他在加州遇到的麻煩，若是無法在愛荷華州與新罕布夏州取得優勢，那麼在加州初選時，可能會重蹈共和黨盧比歐覆轍，在家鄉輸給對手川普，接著退出競選。

賀錦麗在7月底的民主黨電視辯論中，與拜登在醫療保健議題吵得火熱，一戰成名，全國民調躍升前段班。而近來楊安澤也勢如破竹，不斷拋出「自由紅利」、提高「全民基本收入」等競選理念，緊抓年輕選票。

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