楊安澤支持度躍第4！賀錦麗「家門前跌倒」加州支持度僅6%　慘淪第5

▲加州參議員賀錦麗(左)與台裔企業家楊安澤(右)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國民主黨總統初選最新民調出爐,加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)在加州的支持率僅6%,排名第五,甚至還輸給台裔企業家楊安澤(Andrew Yang)的7%。民調公司警告,儘管賀錦麗是「土生土長」的加州人,但也不可以輕忽,因為上屆總統選舉,出生於佛州的盧比歐(Marco Rubio)就在家鄉輸給川普。

愛默生民調(Emerson Polling)最新的加州民調數據指出,前副總統拜登(Joe Biden)與佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)同樣以26%的支持度拔得頭籌;麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)則以20%的支持度位居第三;楊安澤以7%小贏賀錦麗的6%;前德州眾議員歐洛克(Beto O’Rourke)與印第安納州南灣市長布塔加智(Pete Buttigieg)分別以5%和4%落後,其餘候選人支持率皆低於2%。

CALIFORNIA POLL: @JoeBiden, @BernieSanders, and @ewarren in statistical tie in CA #Democratic Primaryhttps://t.co/qZNjLjt1Jy pic.twitter.com/kYWTz6irWn