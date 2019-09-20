林鄭月娥926「與民對話」 ！已開放網路報名　禁帶雨傘豬嘴頭盔等

▲林鄭月娥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港政府19日公佈，行政長官林鄭月娥將於26 日晚在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場社區對話，目前已經開通有關「對話會」網路登記報名，將會抽籤形式抽出 150 人。不過，港府要求，中籤者遵守場地約章，不可攜帶雨傘、防毒面具（俗稱豬嘴）、頭盔、旗幟以及橫額等進場。

據《立場新聞》報導，有關對話會在當天下午 7 時至 9 時舉行，市民可於19日下午 3 時至 23 日中午 12 時在網路報名。

首場「社區對話」名額為 150 人，登記者只可提交一份登記表，需填寫中英文姓名、身份證號碼前四位、聯絡電話及電郵等個人資料。如登記人數超出限額，政府將以電腦抽籤的形式抽出出席人士，會在24 日或之前通知中籤市民。

港府指出，中籤市民必須遵守場地約章，除非得到主辦單位許可，不得攜帶任何主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾、不便或危險的物品進場，「包括體積過大的物件、揚聲器、擴音器、雨傘、防禦性裝備（如豬嘴、頭）、旗幟、橫額、彩旗， 任何塑膠、玻璃、金屬瓶子、容器、瓶裝或罐裝飲品。」

▲香港915遊行 。（圖／路透）

主辦單位承諾，所有參加者不分政治立場和背景，都能表達個人意見；政府代表會以坦誠、開放和包容的態度聽取民意和對話，促進活動中彼此尊重的氣氛，與所有參加者真誠交流。

此外，場地約章提到，在表達意見的同時，尊重其他參加者及不同意見，不以任何形式妨礙活動進行、干擾其他參加者及使用粗言穢語，否則大會主持人有權逐離會場，此外，參與者不可阻塞入口、出口、樓梯、通道、緊急出口或場地內緊急服務通道路線。

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