高市直播主大亂鬥還沒平！2嫌無懼雞爪釘　深夜闖通訊行潑白漆

▲三民區通訊行遭潑漆。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄直播主街頭大亂鬥才稍稍暫緩，三民區一間通訊行，20日凌晨又傳出大門遭潑漆，店家鐵捲門呈現半關閉狀態，店內人員聽到一聲巨響後，立刻跑出來查看，發現騎樓與鐵捲門都是白色油漆，而2名可疑男子，趁亂逃離現場。

警方獲報後趕到現場，經過調查發現是用一個大塑膠袋，裝滿白色油漆後，來到通信行騎樓，接著朝鐵捲門丟，結果白色油漆噴濺四處，不僅波及到隔壁店家，就連路邊停車格一輛汽車的車身鈑金也沾染到白漆，警方鎖定逃離現場的2名可疑男子，初步調查為2名嫌疑人共騎一部普重機至案發地下手，現已掌握涉案車輛，後續除依毀損案移送偵辦外，對於犯動機及是否有他人教唆將深入追查。

▲地上留有裝白漆的塑膠袋，一輛小客車遭波及。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於近日街頭暴力事件頻傳，高雄市長韓國瑜才剛撂下重話要撤換警局分局長，但卻又再度發生潑漆事件，嚇得警三民二分局20日上午急忙召開記者會，撇清與連千毅的直播糾紛無關，表示這氣事件純屬通訊行老闆與友人的糾紛，而目前也已鎖定對象查緝中。

此外，自韓國瑜上任以來，高雄市頻頻傳出治安問題，2018年年底韓國瑜才剛上任4天，就發生男大生因為搶搭計程車而遭到開槍身亡，自此之後更是以3天1小事5天1大事的頻率發生類似的暴力事件，也讓高雄市民紛紛哀嚎求饒，「可以還我一個安全的高雄市嗎？」

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