華聞快遞／廣東前8月積體電路出口增64.8%　外貿進出口總值4.51萬億

▲廣東省。（圖／CFP）

《廣東》廣東前8月積體電路出口增64.8% 外貿進出口總值4.51萬億

廣東7、8月外貿規模均超過6000億元，海關總署廣東分署19日數據顯示，2019年1至8月，廣東外貿進出口總值4.51萬億元（人民幣，下同），佔同期大陸進出口總值的22.4%。（南方日報）

《江蘇》兩岸健康產業聯盟試驗示範區落戶泰州

泰州致力打造成台商投資高地、台胞生活福地和促進兩岸互利合作的寶地，出台了「惠台51條措施」，每年組團赴台開展經貿交流活動，已累計批準台資項目838個，協議投資金額超過80億美元。（新華日報）

《四川》四川前7月先進材料產業主營收入突破3600億元

今年前7月，四川全省先進材料產業主營業務收入3618.8億元，統計顯示，今年全省500個重點工業和技改項目中，先進材料項目有140個，總投資達3473億元。預計到2022年，全省先進材料產業主營業務收入將達到10600億元，其中新材料占比4成左右。（四川日報）

《海南》海口每年7000萬元扶持跨境電商發展

政策支持適用範圍包括6個大方向，22個具體支持項目。包括跨境電子商務基礎設施建設，支持打造跨境電商生態圈，實現可持續發展，支持發展跨境電子商務倉儲物流，支持國際快件監管場所基礎設施建設，支持國際快件監管場所經營企業與運營企業，支持國際貨運企業等。（海南日報）

▲海南三亞。（圖／CFP）

《甘肅》蘭州新區打造科技「矽谷」：產業邁向「智造與創造」

近年來蘭州新區加快培育壯大先進裝備製造、綠色化工、新材料、大數據、新能源汽車、生物醫藥、商貿物流、文化旅游、現代農業等九大優勢產業，累計引進產業項目660個、總投資3180多億元，產業體量壯大、科技含量增高、效益質量提升。（中新社）

《遼寧》鞍山三大產業平穩增長

鞍山上半年工業生產持續增長，全市規模以上工業企業實現主營業務收入911.6億元，增長9.4%；鋼材、耐火材料製品產量分別增長7.3%、17.3%；規上民營企業增加值、主營業務收入分別增長15.9%、15.1%。（遼寧日報）

《上海》上海自貿區擬將臨港新片區打造成「外國人才試驗區」

上海市科學技術委員會副主任、上海市外國專家局副局長傅國慶表示，上海將盡可能為新片區爭取外國人才政策的最大紅利，力爭把新片區打造成外國人才試驗區，使外國人才在新片區實現真正的對標國際、轉型升級、安居樂業。（中新社）

《貴州》431家台企扎根貴州 台商向大陸西部地區投入更多關注

近年來貴州與台灣經貿交流日益密切，據貴州官方數據顯示，目前，貴州省累計註冊台資企業431家，特別是自2013年舉辦「貴州·台灣經貿交流合作懇談會」以來，貴州台資企業保持近20%的增長速度，178家台資企業相繼落戶貴州。（中新社）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）