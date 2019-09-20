　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國大會期間…美國驅逐2古巴外交官　稱濫用特權參與「危害國安活動」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼聲波攻擊疑雲，使美國和古巴之間的緊張程度升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與古巴外交爭端不斷，圖為美國駐古巴大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

紐約聯合國總部正在舉行2019年聯合國大會，卻在此時傳出美國以國家安全為由，要求兩名被派往聯合國的古巴外交官立刻離境，並聲稱他們參與了「針對美國的影響行動」。美國務院發言人歐塔加斯在聲明中指出，這兩名外交官濫用了居留特權，但並未提及具體違法細節。

歐塔加斯（Morgan Ortagus）19日發出聲明，指出國務院已經通知古巴外交部，美國要求古巴長駐聯合國代表團的兩名成員，必須立刻離開美國，因為他們濫用了居留特權，試圖透過行動對美國施加影響。

但文中並未提及兩名外交官的身分，也沒有說沒違法行動的具體細節。國務員甚至進一步限制古巴駐聯合國代表團的成員，只能在曼哈頓島移動。受此限的代表團還包括伊朗與俄羅斯。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在推特痛批，「這些指控是粗俗的毀謗，堅決反對兩名外交官被無理驅逐，反對加強對其餘外交官及其家屬的行動限制。」羅德里格斯表示，美國試圖挑起外交爭端，在兩國之間製造緊張局勢。

一名美國務院官員則向CNN指出，他們並非輕易做出這些決定，「古巴政府以外交名義，派遣人員參與有損美國國安的活動，從而將美國當作目標，美國也會持續調查其他古巴外交人員，是否企圖干擾美國與我們的盟友。」

美國總統川普上任後，與古巴頻傳外交爭端。2017年時，美國駐古巴大使館在傳出遭聲波攻擊，導致24名外交官聽力受損，華府也驅逐了15名古巴外交官，並且從哈瓦那召回將近一半以上的美國外交人員。

►用好臉色去哈瓦那度假吧

ET快訊
快訊／「5天斷2國」吳釗燮請辭　蔡英文慰留：大陸蠻橫非我國責
撿屍畫面曝光！2男灌醉學妹扶上計程車　拖進摩鐵輪流「衝刺」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭博：台灣不到1周失去2邦交國　中國外交巨大勝利

印尼將禁止所有「非婚性行為」　違者最高可處一年徒刑

聯合國大會期間…美國驅逐2古巴外交官　稱濫用特權參與「危害國安活動」

後方突然出現「超明亮火球」　自拍男意外拍到超幸運流星！

iOS 13有漏洞！不解鎖也可「偷看通訊錄」　蘋果證實：iOS 13.1會修正

美無人機空襲IS…竟炸死30名松子農工　官方證實：還有40人受傷

攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

一把傘癱瘓公司！員工「卡門外2天」...2萬網友幫出主意

10歲童狂縱火！「想看消防員滅火」3個月燒12間房　單親媽帶8孩火場逃命

搶錯人了！大肚孕婦持刀搶錢　反被81歲勇嬤擊退：敢碰我退休金

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

萌柴化身「FoodShiba」接訂單　背粉紅外送包...網：快送來我家

李榮浩當場邀學員「去我演唱會唱」 王力宏.那英聽參賽者表演感動哭！　

楊丞琳證實結婚！　甜笑認了領證，瞞2天鬆口細節

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

南非男孩首嚐珍奶緊張度爆表！ 他一臉驚恐：看起來好像豹QQ

彭博：台灣不到1周失去2邦交國　中國外交巨大勝利

印尼將禁止所有「非婚性行為」　違者最高可處一年徒刑

聯合國大會期間…美國驅逐2古巴外交官　稱濫用特權參與「危害國安活動」

後方突然出現「超明亮火球」　自拍男意外拍到超幸運流星！

iOS 13有漏洞！不解鎖也可「偷看通訊錄」　蘋果證實：iOS 13.1會修正

美無人機空襲IS…竟炸死30名松子農工　官方證實：還有40人受傷

攝影師實測iPhone 11 Pro狂讚　夜間模式一開…果粉驚艷強大對比照

一把傘癱瘓公司！員工「卡門外2天」...2萬網友幫出主意

10歲童狂縱火！「想看消防員滅火」3個月燒12間房　單親媽帶8孩火場逃命

搶錯人了！大肚孕婦持刀搶錢　反被81歲勇嬤擊退：敢碰我退休金

Honda CR-V美國發表小改款車型　追加212匹油電Hybrid車型

上司讓他換座位！和碩工程師怨「被刻意排擠」　怒告主管結果出爐

批蔡英文「課本教學生吸毒轟趴」…法院裁定不罰！教部遺憾提3點聲明

吉里巴斯與台斷交　AIT：美國深感失望！大陸破壞區域穩定

24小時免費陪同看房　　動動手指點「神器」趕跑NG房型

小米專賣店今入駐精品百貨　小米手環4開幕限定加1元多一件

周揚青晚餐「吃3hrs」羅志祥陪坐0怨言！　「把我寵成小公主」…女網友羨慕：嫁了啦

知名胃藥「善胃得」檢出微量致癌成分　全球9月底前暫停出貨

5天斷2國　蘇貞昌：大陸為了面子「這次是很OVER了」

會是Gogoro 4單電池版綠牌電動機車？Gogoro預告下週四辦發表會

國際熱門新聞

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

網美死前畫面曝光！全身癱軟遭拖..

弱智男烹姪女屍　女童雙親可判死

即／華盛頓槍擊1死5傷　距白宮..

女護士被勒斃險被姦屍！男面臨死..

英軍現役橄欖球隊　參拜靖國神社

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

即／F-16墜毀　飛行員撞高壓..

瑞士蘇黎世警局　裝備開箱源頭曝

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

雷暴擊中圍籬　23頭牛「僵硬翻..

他15歲爽中樂透斷親情　晚年潦..

暴風雨雲層閃現「銀色圓盤飛行物..

短期內若無協議　白邦瑞：貿易戰..

更多熱門

相關新聞

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

美國一間小公司租用共享辦公室為工作基地，但近日歡度周末後，返回工作崗位卻發現辦公室進不去，原因是員工龐蒂賽利（Mike Ponticelli）忘了帶回家的雨傘倒在地上，竟不偏不倚地卡住玻璃拉門，雖然試過諸多方法卻始終無法打開，只能眼睜睜地被困在門外2天。消息傳出後，吸引超過2萬名網友轉傳分享，各獻奇計希望能幫忙打開拉門，但也有許多點子純粹惡搞。

川普口袋露20塊美元　原來是小費

25歲牙痛女變「藍血人」　止痛藥惹禍

臉書員工從加州總部4樓跳樓身亡！

劉仕傑辭外交官：銓敘部緊迫盯人、被迫撤文

關鍵字：

古巴聯合國聯合國大會外交官北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

工地夫妻用餐！孩棄髒…媽高EQ教育

性侵後分屍13塊　 死者家屬二審庭外飛踢

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」　巨乳辣妻長腿逆天

韓國瑜鳳山參拜「現場不到60人」…韓粉公布照片

2男輪流撿屍學妹　事後拿牙刷刷洗滅證

柴油車加95無鉛　24萬飛了

快訊／吉里巴斯與我斷交！台灣邦交國僅剩15國

即／連千毅深夜直播道歉：大家一起開賓利

連千毅上銬畫面曝！單親媽借10萬「卻被吞2千萬店」

醫曝「咖啡禁忌族群」：看舌頭一秒判斷

塔巴大轉彎逼台！2地區風雨時程出爐

連千毅「竹聯底尬上地頭蛇」　大哥和解小弟砸倉庫

國防部換迷彩服違約　慘賠廠商5700萬

婆婆逼送走女兒　20年後真相逼哭于美人

更多

最夯影音

更多

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

3C達人搶先開箱iPhone 11！　逆光＋夜景拍攝...實測超有感

超深事業線「爆加30公分」到人中 測友觀察力網笑瘋：男生最細心

快訊／金泰希生了！「二寶性別公開」　 粉絲淚推：Rain圓夢了

老司機深夜帶路！吃遍在地美食　Joeman嚐米漿：願意2點來買

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面