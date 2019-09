聯合國大會期間…美國驅逐2古巴外交官　稱濫用特權參與「危害國安活動」

▲美國與古巴外交爭端不斷,圖為美國駐古巴大使館。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

紐約聯合國總部正在舉行2019年聯合國大會,卻在此時傳出美國以國家安全為由,要求兩名被派往聯合國的古巴外交官立刻離境,並聲稱他們參與了「針對美國的影響行動」。美國務院發言人歐塔加斯在聲明中指出,這兩名外交官濫用了居留特權,但並未提及具體違法細節。

歐塔加斯(Morgan Ortagus)19日發出聲明,指出國務院已經通知古巴外交部,美國要求古巴長駐聯合國代表團的兩名成員,必須立刻離開美國,因為他們濫用了居留特權,試圖透過行動對美國施加影響。

但文中並未提及兩名外交官的身分,也沒有說沒違法行動的具體細節。國務員甚至進一步限制古巴駐聯合國代表團的成員,只能在曼哈頓島移動。受此限的代表團還包括伊朗與俄羅斯。

