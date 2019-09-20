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肚中胎兒快窒息喪命…孕婦「超瞎理由」拒絕手術　簽保證書：死掉我負責！

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▲▼ 孕婦、懷孕、流產、受孕示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

▲母親都用心呵護孩子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

婚喪嫁娶，很多人都習慣挑個好日子。浙江省台州市一位年輕孕婦日前臨盆在即，卻不幸患了會給肚中胎兒帶來生命威脅的高危病症。為了儘快讓孩子脫離危險、平安降生，醫生護士們準備馬上手術，卻意外遭到孕婦拒絕。她給的理由竟然是「2天後才是生孩子的良辰吉日」，甚至還簽保證書表示，孩子死掉自己負責！

據《台州晚報》報導， 孕婦陳莉（化名）今年30歲不到，大學學歷，已經懷孕37周的她17日在台州市中心醫院婦產科門診就診，隨後確診患了一種生育高危病症「臍帶脫垂」。

臍帶脫垂指，產婦宮縮後，胎兒下降的過程中使臍帶受壓，隨後血循環受阻導致胎兒缺氧，胎兒很容易窒息和吸入性肺炎。據了解，胎兒的臍帶血循環斷阻超過7分鐘，死亡的可能性非常高，幾乎是100%。

遇到這種情況，只有儘快進行剖腹產才能讓胎兒脫離危險。接診醫生立馬告知陳莉，她肚子裡的孩子面臨的巨大風險，需要儘快手術。為了避免發生風險，醫生們計畫當晚就手術，但和陳莉進行術前談話時，竟然被對方堅定拒絕。她說，「家裡已經挑好了良辰吉日，時間是2天後的9月20日，這個時間生孩子才吉利。」

對於陳莉的堅持，醫生護士們都驚呆了，一直努力勸說，但一直被拒絕。台州市中心醫院產科主任張玲說，如果拖到9月20日，孩子100%保不住，「陳莉目前的情況是早手術孩子就早平安，一旦她的肚子開始痛了，就說明孩子開始缺氧；孩子等於被套上了奪命的絞索，拖的時間稍微長一點，後果都不堪設想！」

▲▼孕婦,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲浙江一位孕婦不顧孩子聲明，拒絕手術。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

所幸的是當晚陳莉的情況還算平穩，她的肚子還沒開始痛起來。但醫生護士們還是在提心吊膽中過了一晚，次日一早再次對她進行勸說。結果，陳莉仍然不聽勸告，執意不肯手術。

隨後，在婦產科主任張玲的強烈要求，陳莉一家到醫院醫患溝通中心進行溝通。在攝影機的見證下，醫生們再一次向一家鄭重告知拒絕手術的風險、危害以及儘快手術的必要性。令人失望的是陳莉一家仍然不為所動，完全聽不進醫生們的勸告，甚至還簽字表示，「如果出現風險，後果自負。」

精神緊繃的醫生護士們下午4時許發現陳莉的肚子開始痛了，再次苦口婆心勸說了1個多小時，依舊沒用。見情況越來越危急、孩子隨時可能出現危險，產科無奈之下馬上向醫院醫務處等相關部門尋求幫助。不久之後，醫務人員再一次在攝影機面前，鄭重跟陳莉一家告知拖延手術的風險和手術必要性。

面對這麼多人嚴肅的面孔以及攝影機，孕婦一家總算是意識到了事情的嚴重性，思考了好一會兒之後，終於同意醫生們的手術建議。陳莉下午6時左右被推進手術室，1小時後手術順利結束，平安產下一名男嬰。

醫務人員立即對男嬰進行了健康評估，認為孩子出生1分鐘健康狀況評分為9分，「孩子的膚色略青紫，已經有輕微缺氧。」陳莉的主管醫生、台州市中心醫院產科副主任醫師林慧敏提醒，這類家庭迷信良辰吉日生孩子會吉利，甚至以各種理由來拖延必須進行的手術，將會給產婦和孩子帶來巨大的危險。

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